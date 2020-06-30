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مصر أولها.. إيفا فارما: عقار ريميديسيفر لا يصنع إلا في 3 دول فقط.. فيديو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 05:35 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور أمجد طلعت المدير العام بشركة إيفا فارما المنتجة لعقار ريميديسيفر, إن 3 دول فقط هم من أخذوا حق تصنيع عقار ريميديسيفر الخاص بعلاج فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور أمجد طلعت خلال مداخلة عبر تطبيق زووم في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية, أن الثلاث دول هي مصر والهند وباكستان.

وتابع المدير العام بشركة إيفا فارما, أن عقار ريميديسيفر ليس لجميع مرضي فيروس كورونا المستجد ولكنه خاص بالمرضي في الحالات الحرجة.

وأوضح الدكتور أمجد طلعت, أن عقار ريميديسيفر لا يوجد بالصيدليات لانه لا يصرف الا في المستشفيات فقط وللحالات الحرجة من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلي أن اللجنة العلمية أدرجته في برتوكول العلاج لمصابي فيروس كورونا المستجد, مضيفا أن شركة إيفا فارما تبرعت ب 1200 جرعة من عقار ريميديسيفر للجنة العلمية.

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