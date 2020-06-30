البيت الأبيض: يجب اعتقال مثيري الشغب في البلاد

أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، ضرورة الاستماع إلى المتظاهرين السلميين بشكل جيد، مشددا على ضرورة اعتقال مثيري الشغب.





وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في وقت سابق أن الوزير مارك إسبر، أمر بإجراء مراجعة لمدى استجابة الحرس الوطني للتعامل مع الاضطرابات الأخيرة.





والحرس الوطني هو قوة احتياط في الجيش الأمريكي، يمكن الاستعانة بها في حال حصول كوارث طبيعية أو أعمال شغب.





ونشر حوالي 1700 من عناصر الحرس الوطني في العاصمة لاحتواء المظاهرات التي شابها العنف أحيانًا، ونظمت إثر وفاة جورج فلويد.





وتوفي فلويد، ذو الأصول أفريقية، اختناقًا عندما ثبّته شرطي أبيض، وضغط بركبته على عنقه بعد توقيفه في 25 مايو.