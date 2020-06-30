عريس يامّاي.. في ذكرى رحيل نبيلة السيد قصة وفاتها المأساوية

عن عمر يناهز الـ48 عامًا.

لمعت الفنانة الراحلة فى الادوار الكوميدية، وكسبت شعبية من خلال بساطتها في الاداء، كما انها كانت تسير على نهج زميلتها "وداد حمدي"، حيث جسدت "نبيلة" نفس الادوار التي قدمتها "وداد"، بالإضافة إلى دور العالمة ثم الزوجة والام .

لمعت الفنانة الراحلة فى الادوار الكوميدية، وكسبت شعبية من خلال بساطتها في الاداء، كما انها كانت تسير على نهج زميلتها "وداد حمدي"، حيث جسدت "نبيلة" نفس الادوار التي قدمتها "وداد"، بالإضافة إلى دور العالمة ثم الزوجة والام .

بدأت نبيلة السيد، عملها الفني من خلال فرقة (ساعة لقلبك) فى حقبة الخمسينيات، ثم انتقلت بين العديد من الفرق المسرحية عقب حصولها على دبلوم المعهد العالي للتمثيل.





تعد الفنانة الراحلة، هي الأبرز التي جسدت دور العانس والعالمة والخادمة في الأعمال الفنية ليس هذا فقط بل قدمت العديد من الأدوار الهامة في اشهر الافلام من خلال رحلتها الفنية القصيرة.





ومن أبرز الأدوار التي علقت في أذهان الجمهور، هو دورها في فيلم "البحث عن فضيحة"، مع الزعيم عادل إمام وسمير صبري .. ولا يمكن أن ننسى جملها الشهيرة في الفيلم: "طخه بس ما تموتوش يا بووووي، وعريس يا بووووي" .. ورغم أنها أضحكت جمهورها على مدار مشوارها الفني، إلا أن حياتها انتهت كئيبة، بعد رحلة معاناة مع مرض السرطان.



