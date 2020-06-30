البرازيل تسجل 24 ألف إصابة جديدة بكورونا و692 وفاة

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الثلاثاء، تسجيل 692 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة الناجمة عن المرض في البرازيل إلى 58314.





كما سجلت الصحة البرازيلية 24052 إصابة جديدة، لتصبح البرازيل ثاني أكثر الدول تضررا بالجائحة بعد الولايات المتحدة، لما يقرب من مليون ونصف إصابة.





وقالت وزارة الخزانة إن حكومة البرازيل سجلت عجزا قياسيا في الميزانية الشهر الماضي، مضيفة أن التوقعات الرسمية للدين العام والعجز للسنة الحالية سيجري رفعها لتعكس الأضرار الشديدة التي لحقت بالمالية العامة بسبب أزمة كوفيد-19 .





وسجلت الحكومة عجزا أوليا في الميزانية، مع استبعاد مدفوعات الفائدة، بلغ 126.6 مليار ريال (23.3 مليار دولار) في مايو أيار وهو مستوى قياسي شهري، ومرتفع قليلا عن المتوسط البالغ 125.9 مليار ريال الذي توقعه خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم.





وقالت الخزانة إن إجمالي عجز الميزانية في الأشهر الخمسة الأولى من العام وصل إلى 222.5 مليار ريال مقارنة مع عجز بلغ 17.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.





وأضافت أن صافي الدين العام هذا العام من المنتظر أن يرتفع فوق 65 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في حين سيرتفع مجمل الدين فوق 95 من الناتج الإجمالي.