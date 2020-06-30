نتنياهو: إسرائيل لن تسمح بوجود عسكري كبير لـ إيران في سوريا

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الثلاثاء تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول عدم سماح إسرائيل لوجود عسكري إيراني كبير فى سوريا.





وجاءت تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع المبعوث الأمريكي إلى إيران "برايان هوك".





وأضاف نتنياهو "سوف نقوم بكل ما يلزم لمنع إيران من تطوير سلاح نووي".





وفي سياق منفصل قال نتنياهو لأعضاء حزبه إن "عملية الضم مركبة وبها الكثير من المعايير السياسية، ومحادثاتنا مع الأمريكيين حولها جيدة".





وأفادت هيئة البث الرسمية "كان" بأن نتنياهو، أوضح لأعضاء حزبه في إطار جلسة مغلقة "أن مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية لن ينفذ في تاريخ الأول من يوليو الوشيك".





وأوضح نتنياهو لأعضاء الحزب أنه "لدينا حوار جيد وموضوعي مع الأمريكيين، وعندما يكون ما يستحق التبليغ عنه- سأبلغ، هذه عملية مركبة وتضم الكثير من المعايير السياسية والأمنية التي لا يمكنني التطرق إليها بشكل مفصل، قلنا إن هذا سيبدأ من 1 يوليو".