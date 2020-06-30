محافظ أسيوط خلال اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا: التعامل بحزم مع أي منشآة تخالف الإجراءات الوقائية

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بالمحافظة لاستعراض أخر المستجدات في الموقف الصحي بالمحافظة والجهود المبذولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد ومواجهة تداعياته فضلًا عن التنسيق لتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بعودة النشاط التدريجي لبعض المنشآت التي تقدم الخدمات للمواطنين ومنها المطاعم والمقاهي في إطار عدد من المعايير والاشتراطات والتأكيد على ارتداء الكمامات في جميع المنشآت ووسائل النقل والالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية .

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وأكد محافظ أسيوط على تنفيذ تلك القرارات بكل حزم وعدم التهاون مع أي منشآت تخالف تلك الاشتراطات وذلك استكمالا لخطة المحافظة وسلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا " المستجد " كوفيد - ١٩" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء و وزارة التنمية المحلية .





جاء ذلك بحضور اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط والعميد أيمن رمضان بهيئة الرقابة الإدارية والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والدكتور سامي الشريف مدير عام منطقة وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي والدكتور علاء عطية رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأسيوط والدكتور عصام الدين محمد نائبًا عن نائب رئيس فرع جامعة الأزهر بأسيوط وحازم على وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة والدكتور وحيد مصطفى مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالمديرية والدكتورة مروة حانى وكيل الإدارة والدكتورة راندا رفعت مدير إدارة الصيادلة والدكتورة إيناس ناجى مدير إدارة التموين الدوائي ومحمد بشير رئيس حي غرب وأيمن محروس رئيس حي شرق ويحيى زكريا أبو رحمة مدير إدارة الأزمات بالمحافظة وكمال خليفة وكيل مديرية التموين بالمحافظة ومصطفى أبو غدير رئيس فرع الهلال الأحمر بالمحافظة.





استعرض الوزير المحافظ - في بداية الاجتماع - الموقف الصحي الحالي بالمحافظة والجهود المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا فضلا عن استعراض الإجراءات التي اتخذتها المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمواجهة الأزمة وتداعياتها واستمرار أعمال التطهير والتعقيم والتفتيش على المستشفيات والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية فضلًا عن تشغيل 14 مستشفى مركزي وعام لاستقبال حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى مستشفيات العزل " أبوتيج النموذجي والراجحي والمدينة الجامعية بجامعة أسيوط " لافتا إلى تكريم الأطقم الطبية بالمستشفيات المركزية والعامة تقديرا على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية وحثهم على التفاني في العمل لافتا إلى جولاته المفاجئة للعديد من المستشفيات ومخازن الأدوية للوقوف على الاحتياجات والتأكد من توفر مخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية والمهمات بالإضافة إلى جولات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمختلف المنشات والمطاعم والمقاهي وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء ومنع التجمعات وتوقيع العقوبات على المخالفين .





وأشار مدير أمن أسيوط إلى تكثيف الجهود لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ومنع التجمعات وتطبيق حظر غلق المحال في التاسعة مساءا والمطاعم والمقاهي في العاشرة مساءا وحظر حركة المواصلات في الثانية عشرة صباحا وحتى 4 صباحا والتشديد على ارتداء الكمامات في جميع وسائل النقل العامة بكافة أشكالها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .





ووجه العميد أيمن رمضان بضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتعامل مع تداعياته بالتنسيق بين كافة الجهات وتلبية احتياجات مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والعامة وتزويدها بالأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والأدوية.





وأشار الدكتور سامي الشريف إلى انه تم التنسيق مع مديرية الصحة لتزويد مستشفيات العزل بالأطقم الطبية فضلا عن قيام عيادات التأمين الصحي بصرف 176 ألف تذكرة طبية للمرضى خلال شهرين وصرف الأدوية اللازمة لهم بالإضافة إلى صرف أدوية الأمراض المزمنة لافتا إلى استقبال 17 ألف مريض بعيادات الاستقبال بالتامين الصحي ، بينما أضاف الدكتور علاء عطية رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسيوط إلى انه تم تخصيص 230 سرير عزل بالمستشفيات الجامعية منها 60سرير عناية حرجة و 24 عناية متوسطة و66 سرير علاج بأجر وإجراء المسحات بالمستشفيات الجامعية بمتوسط 100 مسحة يومية لحالات الاشتباه والحالات الحرجة وذلك استكمالا لدور جامعة أسيوط في مواجهة جائحة فيروس كورونا .









بينما أكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط انه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفيات جامعة أسيوط لاستقبال الحالات الحرجة من مصابي كورونا بمستشفيات الجامعة فضلا عن التعاون مع مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط و فرع التامين الصحي بالمحافظة للاستعانة بالأطقم الطبية في مستشفيات العزل مشيرا إلى انه تم زيادة عدد أسرة العزل بمستشفيات الصحة منها 50 سرير بمستشفى منقباد و50 سرير بالمدينة الجامعية وتجهيز مستشفى عزل منفلوط بقوة 45 سرير وإضافة 10 أسرة بمستشفى حميات أسيوط بالإضافة إلى المستشفيات المركزية والعامة بالمراكز والأحياء وتطوير منظومة الأكسجين بالمستشفيات لتلبية احتياجات أقسام العناية.





وتم خلال الاجتماع استعراض موقف الأدوية والمستلزمات والمهمات الطبية بالمستشفيات والأرصدة الحالية لسد احتياجات المستشفيات وخاصة مستشفيات العزل وصرف شنط أدوية علاج كورونا وفقا لبروتوكول وزارة الصحة ومتابعة حالات العزل المنزلي كما تم استعراض جهود مرفق الإسعاف في مواجهة أزمة كورونا حيث تم تخصيص 22 سيارة إسعاف لنقل حالات الاشتباه والمصابين بكورونا إلى مختلف المستشفيات والاستجابة العاجلة لجميع الاستغاثات وبلاغات الخط الساخن كما تم استعراض جهود مديرية القوى العاملة في صرف منح العمالة الغير منتظمة والتفتيش على مختلف المنشآت والمصانع للتأكد من تطبيق إجراءات الأمن والسلامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد وتكثيف برامج التوعية.

وأشار محافظ أسيوط إلى انه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق " صحة مصر







