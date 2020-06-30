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رياضة

السد العالي وأليسون الغلابة.. الحضري يشارك متابعيه صورة له.. شاهد

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 03:28 م
الحضرى
الحضرى
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سيد احمد
نشر عصام الحضرى لاعب منتخب مصر السابق، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه، وجاءت التعليقات على النحو التالي:

السد العالى - نجم مصر - اليسون الغلابة 

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وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو الحالي مع اتخاذ تدابير وقائية.

وأكد وزير الرياضة، أن منافسات الدوري ستبدأ يوم 20 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية مجددا.


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A post shared by Essam El Hadary (@elhadary) on

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