واللي مكسور يتصلح .. أغاني مجدت ثورة 30 يونيو.. من تسلم الأيادي لـ بلادي

يحتفل المصريون بمرور 7 السنوات على ثورة 30 يونيو المجيدة التي حررت مصر من الارهاب الاسود واطاحت بجماعة الإخوان الخسيسة.





ولا يصح الاحتفال بدون اغاني لتخليد هذه الذكرى التاريخية التي احدثت نقلة لمصر وبدأت ام الدنيا مشوارا جديدا مليء بالمجد والانجازات.

وفي التقرير التالي نرصد اهم الاغاني التي احتفلت ببداية تاريخ جديدا لمصر :









تسلم الايادي :

حقق اوبريت اغنية " تسلم الايادي" نجاحا كبيرا لما تضمن من كبار نجوم الغناء الذين غنوا للجيش المصري وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي انقذ مصر من جماعة الاخوان.





ضم الاوبريت مصطفى كامل مؤلف وملحن الاوبريت، هشام عباس، ايهاب توفيق ، حكيم ، خالد عجاج ،سوما، غادة رجب، بوسي.





وتقول كلمات الاغاني : تسلم الايادي يا جيش بلادي .. اسألوا الرمل اللي في سينا انت مروي بدم مين .. دم حنا ولا مينا .. ولا دم مسلمين ".





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-طوبة فوق طوبة :

دعت الفنانة امال ماهر من خلال اغنية " طوبة فوق طوبة " المصريين الالتفات الى موطنهم وبناء ما تم افساده والنظر الى غد الاجمل لتصبح هذه الاغنية علامة موثقة في اي احتفال وطني.





الاغنية من كلمات ايمن بهجت قمر ن الجحان عمرو مصطفى وتوزيع احمد الموجي.





وتقول كلمات الاغنية :" طوبة فوق طوبة وابني .. مصر مكتوبة لابني .. لابني وابنك وعجبني مشاركني بتبني معايا .. واللي مسكور يتصلح .. مش هنمشي غير لما نرفع فيها الراية".





-بلادي :

يحرص الفنان محمد حماقي على تقديم الاغان الوطنية ولكن اغنية " بلادي" التي قدمها بشجن كبير كانت من اجمل ما قدم لمصر.

وطرح حماقي الاغنية بعد مرور فترة قصيرة على ثورة 30 يونيو المجيدة.





وتقول كلمات الاغنية :"قربت بصمودك طريق الانتصار .. وزرعت من تاني الامل في كل دار .. يا شعب يا واقف على باب كل دار .. واتجمعت كل ايادي من كل بيت تنادي على الطريق وتقول بلادي" .





-تحيا للشعب المصري :

شارك الفنان حماده حلال في احتفالات ثورة 30 يونيو من خلال اغنيته " تحية للشعب المصري"، الاغنية من كلمات والحان محمد جمعة.

وتقول كلمات الاغنية :" لو وصفت لكون لجمالها .. الكلام ميكفهوش .. تحيل للعلم المصري وتحيا للشعب المصري وتحيا للجيش المصري وتحيا لكل الشهداء".



