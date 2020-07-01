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رياضة

نادي المنيا يحتفل بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:32 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ايمن رياض
نطم نادي المنيا الرياضي، عصر اليوم الثلاثاء، احتفالا بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بحضور ا. مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، ود. سوسن فرغلي وكيل المديرية، والمحاسب عاطف عبدالجابر رئيس مجلس إدارة نادي المنيا، والمستشار أحمد عمر نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

كما جاء الإحتفال بحضور عدد من النشىء وتم اطلاق عددا من الأعلام والطيارات الورقية

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وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة على أهمية الاحتفال بذكرى الثورة وتوعية الشباب والنشىء بذلك الحدث الهام في تاريخ مصر.

ونقل "عكاشة" تحيات وزير الشباب والرياضة للأندية خاصة مع الإجرءات الاحترازية التي تتخذها جميع الأندية في الوقت الحالي استعدادا لفتح أبوابها بدءًا من غدًا الأربعاء.
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