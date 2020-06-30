30 يونيو.. والميدان الفاضي!!

أعترف أننى لست كاتبة سياسية متبحرة ومخضرمة فى عالم السياسة .. وعلاقتى بالسياسة هى السعى ومحاولة معرفة الأمور التى تهم المواطن بصفتى مواطنة مصرية .. وأعترف أيضا أننى مثل الكثير من المصريين الذين لا هم كانوا مع الإخوان ولا ضدهم .. ومثلى مثل الكثيرين كل ما يهمنا ان تسير امور الدولة فى طريق الأمن والاستقرار بعد الخراب الذى لحق بالبلاد فى اعقاب مؤامرة 25 يناير 2011 وما خلفتها تلك المؤامرة من محاولات هدم الدولة المصرية ..









ورغم أننى لم أكن من مؤيدى محمد مرسى ولم أكن سعيدة عند نجاحه رئيسا لمصر فى لحظة غفلة من الشعب المصرى .. إلا أننى كنت اود ان تسير الأمور فى مسارها الطبيعى مثل كل الدول الكبيرة التى تحترم صندوق الانتخاب .. لكن للأسف سارت الأمور عكس ما يحب ويتمنى المواطن البسيط الذى لا يحلم سوى بالأمن والأمان وسلامة العيش والحياة .. وجاءت الرياح بما لا يشتهى الشعب .. وتذمر وتمرد الشعب بعد ان اكتشف انه تحت مظلة الدين خدع فى حكم الإخوان ولم يكونوا هم طوق النجاة الذى انتظروه .. ووجدوا أنفسهم محاصرين من كل اتجاه .. عام كامل تحملنا الكثير من المعاناة .. وإذا تكلمنا عن معاناة الصحافة وجدنا ان الطريق يمهد لكل من هو تابع لمكتب الإرشاد وأتباعه ..









فى الأهرام على سبيل المثال أصبحت صفحات الجريدة متاحة لكل من ينتمى للجماعة على حساب الخبرة والمهارة والاقدمية .. فرصتك ليست مرهونة بجهدك وكفاءتك لكنها مرهونة بولائك للجماعة وأصبحت صفحات الرأى فى الأهرام كلها تقريبا الا القليل تفرد المكان والمساحة لأتباع الجماعة لتكون الأهرام بوقا ومنبرا لهؤلاء .. وعلى غرار الأهرام شربت الكثير من مؤسسات الدولة من نفس كأس المعاناة .. توتر وقلق .. أزمات يليها أزمات كهرباء وبنزين .. سرقات وتهديد .. موت وخراب على الحدود .. وصلت لإعلان دستورى غير دستورى .. انتفض الشباب تذمر وتمرد .. جمعوا توقيعات ودعوة الناس للنزول إلى الميدان لأجل سحب الثقة من محمد مرسى والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة .. معهم انتفض الشعب وامتلأ الميدان .. الكل يهتف وينادى "يسقط يسقط حكم المرشد " نداء ملأ وهز أرجاء كل ميادين وشوارع مصر .. حضور قوى لكل فئات المجتمع صغار وشباب وفتيات .. رجال ونساء .. الكل يهتف وينادى ويطالب برحيل الإخوان ..







