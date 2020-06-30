خبير مناعة يحذر مرضى كورونا من الاستلقاء على الظهر لهذه الأسباب

حذر الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة مرضى كورونا من النوم على الظهر، لهذه الأسباب.





وقال بدران فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد، أن من ضمن عيوب الاستلقاء على الظهر فى حالات الكورونا كوفيد-19 الحرجة:





1.يجب أن يقوم القلب بعمل إضافي عندما يكون الجسم في وضع الاستلقاء على الظهر، وضع الجسم مسطحا يجعل من الصعب الحفاظ على عودة الدم الوريدية بشكل منتظم إلى القلب.





2. يرتبط بشكل عام بظاهرة توقف التنفس أثناء النوم لأنه يسبب مشاكل في التنفس. و الضغط على مجرى الهواء ، ويقلل من حجم الرئة ، ويعطل عمل العضلات التى توسع مجرى الهواء .





3.المرضى الذين يعتمدون على المساعدة في الإخراج يصعب عليهم ذلك في وضعية الاستلقاء على الظهر ، وبالتالي فهم أكثر عرضة للإمساك وعدوى المسالك البولية.



4.لا يسمح وضع الاستلقاء على الظهر للرئتين بالانتفاخ بشكل كامل ، مما يقلل من قدرة الصدر على التمدد الكافي .



5.لهذا السبب ، تتراكم الإفرازات داخل الرئتين مما يؤدي إلى ضيق المجارى الهوائية.





ونصح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، مرضى كورونا بالاستلقاء على البطن حيث له فوائد عدة وتتمثل فيما يلي:





1.إعادة توزيع تدفق الدم على الرئتين

2.يقلل من ضغط القلب و منتصف الصدر على الرئتين

3. زيادة حجم الرئة فى نهاية الزفير

4.زيادة مرونة جدار الصدر

5.تقليل المناطق التى تعانى من ظاهرة عدم تبادل الغازات بين الدم والهواء

6.تحسين حجم الهواء القابع فى الرئة بين الشهيق والزفير

7.خفض نسب الوفيات ، فالمرضى الذين يبقون في جلسات وضعية الانبطاح فترات طويلة بما لا تقل عن 12 ساعة تنخفض لديهم فرص الوفيات.

8.زيادة نسبة الأكسجين . تشبع الأكسجين الطبيعي في الدم يتراوح بين 95% و100%.