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أخبار العالم

6 كانوا في غرفة العمليات.. ارتفاع قتلى انفجار إيران

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:29 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت وسائل إعلام إيرانية بارتفاع عدد قتلى انفجار المركز الطبي في شارع شريعتي شمالي العاصمة طهران.


وقالت إن الانفجار في مركز سينا أطهر الطبي أسفر عن مقتل من 13 إلى 17 قتيلا.


وكان وكالة فارس نقلت عن بيمان صابريان رئيس مركز الطوارئ في طهران أن 13 شخصا قتلوا في الحادث.


وأضاف أنه تم نقل ستة جرحى إلى مستشفى شهداء تجريش.


وقال التلفزيون الإيراني إن الـ13 قتيلا من بينهم 6 كانوا في غرفة العمليات.


وقال نائب محافظ العاصمة الإيرانية طهران، إنه تم إخماد الحريق وأنقذ رجال الإطفاء حوالي 15 شخصا من الطاقم الطبي في المركز، وأن عدد المصابين لا يزال قيد التحقيق.



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