بعد تأثرها بسبب كورونا.. مقترحات بإنشاء صندوق لدعم العمالة المؤقتة وخبراء: التوعية والمعدات الطبية شروط أساسية لاستمرار الإنتاج

اقتراح بإنشاء صندوق لدعم العمالة المتضررة من كورونا

خبير: توفير الإجراءات الوقائية للعمالة غير المنتظمة أحد الوسائل لدعمهم والحكومة أدارت ملف كورونا باحترافية





طالب خبراء اقتصاديون الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص، بضرورة العمل على استمرار الدعم الموجه للعمالة المؤقتة وغير المنتظمة وخصوصا بقطاع المقاولات والتشييد؛ مؤكدين أن الدولة المصرية أدارت ملف فيروس كورونا المستجد باحترافية شديدة ولم تتخل عن تقديم الدعم لتلك الفئات ورعايتهم رغم قلة الإمكانيات.





أكد الخبراء على ضرورة أن يتم الاهتمام بالتوعية من جانب القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية، من خلال تدشين صندوق لإعانة تلك الفئات علي أعباء الحياة، بالإضافة للاهتمام بالمستلزمات الطبية ومعايير السلامة المعنية باعتباره شرطا رئيسيا لعودة الإنتاج وذلك للحفاظ علي العناصر البشرية.





قال الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحكومة المصرية أدارت ملف التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد باحترافية شديدة، موضحا أنه لولا الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية بالتنسيق مع البنك المركزي؛ لكان معدل النزيف الاقتصادي أكبر مما هو عليه الآن.





أضاف " أبوزيد " لـ"صدي البلد" أنه لا يمكن انكار التأثيرات الاقتصادية لذلك الوباء العالمي علي شرائح كبيرة في المجتمع المصري وخصوصا العمالة غير المنتظمة، والتي توقفت بسبب تلك الجائحة؛ لكن الحكومة قامت بتحمل أعباء صرف منح عاجلة بواقع 500 جنيه لمواجهة تلك الأعباء لمدة تجاوز الـ 3 شهور.





آثار توقف الإنتاج

أوضح " أبوزيد" أن ذلك الاجراء الذي قامت به الحكومة رغم خسارتها الاقتصادية يؤكد وفاءها بمسئولياتها تجاه الفئات المهمشة، موضحا أن عملية تعويض تلك العمالة ينبغي أن يصحبه بعض الإجراءات فالمسألة لا يمكن اختزالها في صرف عوائد مالية فقط مادام لا يوجد انتاج حقيقي.







