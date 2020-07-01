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سيارات

طرح سيارة فورد نادرة للبيع فى مزاد بـ 10 ملايين دولار .. صور

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة Mecum للمزادات عن طرح نسخة أولية نادرة من سيارة فورد GT رودستر موديل 1965 في مزاد في يوليو المقبل.


وقالت الشركة إنه من المتوقع أن تُباع السيارة فورد بمبلغ يتراوح بين 7.5 مليون دولار و10 ملايين دولار، وكانت قد حاولت بيع سيارة فورد GT رودستر في عام 2018 لكنها لم تنجح في الوصول إلى السعر المناسب لها.


وأوضحت الشركة أن سيارة فورد GT رودستر تم بنائها من قبل فورد في مصنعها بإنجلترا وتحمل شاسية GT / 109، وهي واحدة من خمس نسخ من طراز رودستر تم بناؤها على الإطلاق، وهي GT رودستر الوحيدة التي تنافست في سباق لومان 24 ساعة وواحدة من نسختين فقط التي استطاعت النجاة إلى هذا اليوم.


تقاعدت السيارة فورد GT رودستر من السباقات واشتراها رجل الأعمال دين جيفريز في عام 1986، والذي احتفظ بها حتى وفاته، ثم حصل ابنه على ملكية السيارة، حتى قامت دانا ميكوم، مؤسسة شركة Mecum للمزادات بشراء السيارة في عام 2013/ وكلفت المختصين بتهيئة السيارة.


وتتميز السيارة بمجموعة كبيرة من التعديلات مقارنة بموديلات فورد GT الأخرى في ذلك اليوم، بما في ذلك فتحات لخروج السائق في الخلف ومشتت هواء خلفي أعلى، ومضخات وقود كهربائية وخزان يمد الرادياتير بالماء، وغيرها الكثير من التعديلات.


وتستمد السيارة قوتها من محرك  Cobra-spec سعة 4.7 لتر متصل بناقل حركة ZF بخمس سرعات، وكان يقودها Maurice Trintignant وGuy Ligier في سباق لومان 24 ساعة في عام 1965، ولكن لم يكملوا السباق بعد اللغة 11 بعد تعطل ناقل الحركة.

طرح سيارة فورد نادرة للبيع فى مزاد بـ 10 ملايين دولار .. صور
طرح سيارة فورد نادرة للبيع فى مزاد بـ 10 ملايين دولار .. صور
طرح سيارة فورد نادرة للبيع فى مزاد بـ 10 ملايين دولار .. صور
طرح سيارة فورد نادرة للبيع فى مزاد بـ 10 ملايين دولار .. صور
طرح سيارة فورد نادرة للبيع فى مزاد بـ 10 ملايين دولار .. صور
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