نائب رئيس بنك تنمية الصادرات: الحساب الدولي مكون من 29 رقماً

أكد الدكتور أحمد جلال، نائب رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، أن رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN ، والذي جري تطبيقه أمس الثلاثاء علي مستوي البنوك، يتم تضمين رقم كودي له بحسب الدولة التي يتبعها الحساب ، ورقم الحساب المحلي للعميل، وهو أمر متعارف عليه عالميا.

وقال " جلال" في تصريحات له، إن الحساب المصرفي الدولي المستخدم في مصر سيكون مكونًا من 29 رقمًا، وتتضمن بدايته كود البلد وهو مكون من حرفين، رقم check والمكون من رقمان وهو الذي يختلف من حساب إلى آخر، بالإضافة إلى رمز البنك حيث يختلف عدد الأحرف.





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كما يختلف طول رقم الحساب المصرفي الأساسي أيضًا حسب البلد.

وأضاف أن استقبال أي تحويل مالي من أي حساب بنكي داخل أو خارج مصر إلى الحسابات في البنك سيتطلب استخدام رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، كما أن إرسال أي تحويل إلى حساب بنكي داخل أو خارج مصر لن يتم قبوله من قبل البنك المستلم من دون رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN).

وأشار إلى أن بدء البنك المصري لتنمية الصادرات EBE استخدام رقم الحساب الدولي؛ يأتي مواكبا لتبني البنك شعارا جديدا "رايحين مع بعض لبكرة" إشارة من إدارة البنك للمضي في خطي سريعة نحو مستقبل واعد بدأ بيد مع العميل، وهو ما يعكس فكر الادارة في التوسع في تقديم الخدمات التكنولوجية والرقمية واللحاق بركب بل والتسويق مع آليات السوق المصرفية العالمية.