بعد طلب الأطباء من أهله توديعه للمرة الأخيرة.. تعافي عجوز مصاب بـ كورونا في بريطانيا.. صور

كان على بعد ساعات فقط من الموت عندما انخفض وزنه ليصل إلى تسعة أرطال (18 كجم) خلال معركة استمرت 65 يومًا مع فيروس كورونا المستجد، لكنه تحدى الأطباء وأصبح تعافيه يحكى عنه بأنه "معجزة ''.





قضى العجوز «فيكتور ماكليري» 57 عامًا ، 6 أسابيع في غيبوبة بعد تعرضه للفيروس القاتل الذي تركه غير قادر على تناول الطعام أو التنفس وفقًا لـ"ديلي ميل".





أخبر الأطباء عائلته بأن عليهم توديعه للمرة الأخيرة فمن غير المحتمل أن ينجو من المرض لأنه "حرفيا قد ذبل'' على سرير المستشفى.





عمل العجوز طوال حياته كعامل بناء حجري، فرغم بنيته القوية، أصبح مجرد "جلد وعظم" بعد أن خسر 6 أرطال (12 كجم) خلال فترة 11 أسبوعًا داخل المستشفى حيث اضطرت الممرضات لإطعامه عبر الأنابيب.





لكن بشكل لا يصدق تحسنت حالة "ماكليري" بأعجوبة بفضل الجهود الدءوبة لموظفي المستشفى الوطني البريطاني، في مستشفى ورسيسترشاير الملكي الذين اعتنوا به على مدار الساعة.



