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رياضة

إعلامية أوغندية: قرار الـ كاف تأجيل أمم أفريقيا «صائب».. والكاميرون الأنسب لاستضافة مباريات دوري الأبطال.. فيديو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:23 ص
الإعلامية الأوغندية،
الإعلامية الأوغندية، آشر كموجيشا
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محمد رشاد
قالت الإعلامية الأوغندية، آشر كموجيشا، إن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تأجيل كأس الأمم الإفريقية "كان 2021" لمدة عام؛ هو الأمثل والأنسب.

وأضافت آشر كموجيشا، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن تأجيل أمم إفريقيا لمدة عام؛ هو الأفضل، نظرا للمصاعب التى تمر بها الكرة الإفريقية بالوقت الراهن.

كما أشادت بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بإقامة مباريات نصف نهائى دوري الأبطال والكونفدرالية، من مباراة واحدة، قائلة "قرار مميز وملائم للظروف الحالية".

وتري الإعلامية الأوغندية، أن الكاميرون، هى الأجهز لاستضافة مباريات المربع الذهبي ونهائى دوري الأبطال، خاصة أنها قامت بتطوير بنيتها التحتية من أجل تنظيم كأس الأمم الأفريقية.

كما توقعت آشر كموجيشا، أن تكون الانتخابات على مقعد رئاسة الاتحاد الأفريقي للكرة، فى غاية القوة والشراسة.
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