دوللي شاهين تحتفل بـ مليون متابع على إنستجرام بهذه الطريقة

احتفلت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام حيث بلغ عدد متابعيها المليون، وذلك بإطلالة مبهجة وسط الأشجار والزهور.





وعلقت دوللي شاهين "1 مليون شكر وأكثر لأجمل الناس على الإطلاق ".





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يذكر ان دوللي شاهين طرحت مؤخرا كليب أغنيتها "الحاجة دعيالك" على قناتها الرسمية على يوتيوب وهي من كلمات شفيق كارم ألحان تومى توزيع أشرف البرنس.



