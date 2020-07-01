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أخبار العالم

نيجيريا تعيد فتح المدارس وتخفف حظر السفر جراء فيروس كورونا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:30 ص
نيجيريا تعيد فتح
نيجيريا تعيد فتح المدارس وتخفف حظر السفر جراء فيروس كورونا
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أ ش أ
وافق الرئيس النيجيري محمد بوخاري على إعادة فتح المدارس في البلاد، على أن يتم السماح فقط لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية في سنواتهم الأخيرة بالعودة إلى الفصول الدراسية لتمكينهم من الاستعداد للامتحانات الحاسمة.


وسيتم السماح بالسفر بين ولايات نيجيريا المختلفة اعتبارًا من اليوم، الأربعاء، كجزء من التخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق المفروضة منذ مارس الماضي للتصدي لفيروس "كورونا".




لكن لا يزال حظر التجول في كل ليلة من الساعة 22:00 إلى 04:00، بالتوقيت المحلي.


يشار إلى أن نيجيريا سجلت 24،567 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع 565 حالة وفاة بسبب الفيروس.
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