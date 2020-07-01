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فن

برسالة مؤثرة.. جينفير أنيستون تناشد جمهورها بضرورة ارتداء الكمامة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:40 ص
جينفير انيستون
جينفير انيستون
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شروق ابراهيم

ناشدت النجمة العالمية جينيفر أنيستون جمهورها بضرورة ارتداء الكمامة الطبية في هذه الأيام الصعبة للحماية من العدوى بفيروس كورونا والحد من انتشار الوباء.

ونشرت جينيفر أنيستون صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لها وهي ترتدي الكمامة ، وعلقت قائلة :" أعلم أن ارتداء الكمامات أمر غير مألوف ومريح ولكنه ليس  اسوأ من غلق شركات وخسارة الكثيرين لوظائفهم و التعب الذي يشعره العاملين بالطاقم الطبي ".

وحققت الصورة التي حملت رسالة توعية 4 ملايين علامة اعجاب لايك بعد ساعات من نشرها.

وعلى صعيد آخر ، تبدأ جينفير انيسون ونجوم مسلسل friends تصوير الحلقة الاستثنائية من المسلسل شهر أغسطس المقبل .


برسالة مؤثرة.. جينفير أنيستون تناشد جمهورها بضرورة ارتداء الكمامة
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