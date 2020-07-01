آرسنال في مهمة سهلة أمام نوريتش سيتي بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ارسنال منافسه نوريتش سيتي اليوم في تمام الساعة السابعة مساء مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي.





ويسعي فريق ارسنال بقيادة ارتيتا المدير الفني بطموحات عالية بعد الفوز علي شيفيلد يونايتد في ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، أملا في تحقيق الفوز وتحسين مركزه في جدول ترتيب مسابقة الدوري .





علي جانب اخر يدخل فريق نوريتش سيتي المباراة بعد إقترابه من الهبوط الي القسم الثاني بالدورى الانجليزي لتحقيق افضل نتيجة في اخر خطوات المسابقة.





ويحتل فريق ارسنال المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بينما جاء نوريتش سيتي في المركز الأخير برصيد21 نقطة.





وكان فريق ليفربول حسم الفوز بلقب الدورى الانجليزي بفارق نقاط وصل الي 23 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.