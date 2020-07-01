AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

آرسنال في مهمة سهلة أمام نوريتش سيتي بالدوري الإنجليزي

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:32 ص
ارسنال
ارسنال
Advertisements
عبدالله هشام
يستضيف فريق ارسنال منافسه نوريتش سيتي اليوم في تمام الساعة السابعة مساء مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي. 

ويسعي فريق ارسنال بقيادة ارتيتا المدير الفني بطموحات عالية بعد الفوز علي شيفيلد يونايتد في ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، أملا في تحقيق الفوز وتحسين مركزه في جدول ترتيب مسابقة الدوري .

علي جانب اخر يدخل فريق نوريتش سيتي المباراة بعد إقترابه من الهبوط الي القسم الثاني بالدورى الانجليزي لتحقيق افضل نتيجة في اخر خطوات المسابقة.

ويحتل فريق ارسنال المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بينما جاء نوريتش سيتي في المركز الأخير برصيد21 نقطة.

وكان فريق ليفربول حسم الفوز بلقب الدورى الانجليزي بفارق نقاط وصل الي 23 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صراع الأستاذ والتلميذ.. مانشستر سيتي يواجه آرسنال في الدوري الإنجليزي الليلة

موعد مباراة آرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة أستون فيلا وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليستر سيتي أمام برايتون والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

سر اختيار الزمالك يوم 9 يوليو للاحتفال بلقب نادي القرن الحقيقي.. فيديو

نشرة التوك شو.. تفاصيل تمثال وزير الخارجية.. عدلي منصور: 30 يونيو يوم مشهود.. ومحمد أبو العينين: ملحمة تدرس وانتصار لإرادة الشعب

أول يوم تشغيل.. 5 آلاف راكب يصلون مطار القاهرة على متن 34 رحلة جوية

كيلو البلدي 38 جنيها..أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

لمدة 3 أشهر..وزيرة التضامن: سنصرف منحة بقيمة 500 جنيه للعاملات بالحضانات

قلة الحركة والسمنة.. 5 عادات خاطئة تسبب خشونة الركبة

AdvertisementS

محمد صلاح يكشف حقيقة الخلاف مع ماني بعد مباراة بيرنلي

أخبار الرياضة | محمد صلاح يكشف حقيقة الخلاف مع ماني.. وسر اختيار الزمالك يوم 9 يوليو للاحتفال بلقب نادي القرن

سر اختيار الزمالك يوم 9 يوليو للاحتفال بلقب نادي القرن الحقيقي.. فيديو

خالد قمر: تتويج الأهلي بالدوري «ظلم».. وبطولاته حققها بلاعبي الإسماعيلي

بعد فترة توقف طويلة.. الأندية ومراكز الشباب تفتح أبوابها اليوم لاستقبال الأعضاء

ليس ماني .. محمد صلاح يكشف عن أفضل لاعب هذا الموسم في ليفربول

مسئول بوزارة الشباب: اللاعب المصاب بـ كورونا مهدد بالموت المفاجئ... فيديو

4 غيابات عن ليفربول قبل لقاء مانشيستر سيتي بالدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي .. ليستر سيتي يسعي للحفاظ على المركز الثالث أمام إيفرتون

من الحضري إلى متعب.. خالد قمر يختار التشكيل الأفضل في تاريخ الكرة المصرية

أحمد غانم سلطان: ميسي فشل في مراوغتي.. وشيكابالا أغضبه في كأس العالم للشباب

موعد مبارة ليفربول ومانشستر سيتي والقناة الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة ريهام حجاج تلفت الأنظار.. سعرها يبدأ من 2 مليون و250 ألف جنيه

بشكل احترافي.. طريقة عمل الكرواسون في البيت

كورونا يودي بحياة عريس هندي بعد يومين من حفل زفافه.. وإصابة 95 من المعازيم