مساجد دبي تعود للحياة وفق ضوابط وإرشادات.. تعرف عليها





وعن الضوابط التي حددتها الجهات المختصة فجاءت كالتالي : فتح المسجد من رفع الأذان إلى الانتهاء من صلاة الفريضة لمدة 20 دقيقة فقط، وتقام صلاة الفريضة مباشرة بعد الأذان وإغلاق المسجد مباشرة بعد صلاة الفريضة، ويمنع توزيع الكمامات والقفازات عند مدخل المسجد من قبل رواد المساجد، ويمنع جميع أنواع التبرعات الغذائية أو التوزيع عند مدخل المسجد، والإبقاء على أبواب المسجد مفتوحة من بداية رفع الأذان حتى انتهاء الصلاة، والإبقاء على مصلى النساء مغلقًا حتى إشعار آخر، والإبقاء على دورات المياه والمواضئ مغلقة حتى إشعار آخر، والتأكد من التزام المصلين بإرشادات وضوابط إقامة الصلاة في المساجد.





تعود مساجد دبي والبالغ عددها 770 مسجدًا في مناطق ديرة وبر دبي للحياة من جديد للحياة بداية من اليوم وفق خطة وضعتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخير بإمارة دبي والتي تتألف من 10 ارشادات للمصلين وثمانية ضوابط عامة لإقامة الصلاة في المساجد ضمن إجراءات إحترازية للمصلين.والإرشادات العشر هي ترك صف فارغ بين كل صفين من المصلين، وترك مسافة بين كل مصلٍّ وآخر بمعدل متر ونصف، والتأكيد على المصلين بضرورة ارتداء الكمامات والقفازات، وعدم لمس المصاحف، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة بكل مصلٍّ وعدم تركها في المسجد.ونصت ايضا الإرشادات علي عدم المصافحة باليد والاكتفاء بالتلويح والسلام عن بُعد، وعدم إقامة التجمعات قبل الصلاة أو بعدها، وعدم إقامة أي صلاة جماعة أو منفردة بعد الانتهاء من صلاة الجماعة خلف إمام المسجد، ويلتزم الجميع بمغادرة المسجد بعد الانتهاء من صلاة الفريضة، وعدم ارتياد المسجد لمن يعانون أمراضًا مزمنة أو مناعة منخفضة، وتقام صلاة من هم فوق 60 سنة والأطفال تحت 12 سنة، في المنازل.وخوفا من التجمعات وانتشار فيروس كورونا المستجد، أصدرت دائرة شؤون الأوقاف والعمل الخيري بإمارة دبي قرارا بتعليق صلاة الجمعة في المساجد حتى إشعار آخر، إضافة إلى استثناء عدد من المساجد ودور العبادة، بحيث ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر، كمصليات الطرق الخارجية، والمناطق الصناعية، والمدن العمالية، ومصليات المجمعات التجارية، والحدائق والمتنزهات.