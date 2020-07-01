قفزة جديدة في الوفيات.. روسيا تسجل 6556 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، عن زيادة عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وسجلت السلطات الصحية في روسيا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 216 وفاة و6556 إصابة بفيروس كورونا المستجد.





ووفقا لـ "روسيا اليوم، أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 216 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، وذلك في ارتفاع ملحوظ مقارنة باليومين السابقين.





وبذلك تصبح الحصيلة الإجمالية للإصابات 654405 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 9536 حالة.



