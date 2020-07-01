الداخلية السعودية تعلن إجراءات احترازية جديدة لمكافحة كورونا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، عدد من الإجراءات الإحترازية وتدابير الوقاية الصحية الإضافية في البلاد، من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".





وقررت الداخلية السعودية استمرار منع الصلاة على الجنازة في المسجد واقتصارها على الصلاة في المقبرة.





واضافت أنه تقرر: "تقليص عدد المسؤولين عن عملية حمل الجنازة وعملية الدفن إلى أقل عدد ممكن ومنع التزاحم عند القبر لغير المسؤولين عن عملية الدفن بحيث يخصص من أربعة إلى ثمانية أشخاص.".





وتابعت الداخلية السعودية في قرارها: "السماح بفتح دورات المياه وأماكن الوضوء في المساجد والجوامع شريطة تخصيص عامل لتطهيرها بعد كل فريضة".





وأكدت وزارة الداخلية استمرار الجهات المختصة في متابعة الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتقييم المخاطر بتتبع الحالات الإيجابية الجديدة وارتباطاتها لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتنفيذ التعليمات بحق المخالفين.