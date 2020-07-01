AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الداخلية السعودية تعلن إجراءات احترازية جديدة لمكافحة كورونا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:45 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، عدد من الإجراءات الإحترازية وتدابير الوقاية الصحية الإضافية في البلاد، من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

وقررت الداخلية السعودية  استمرار منع الصلاة على الجنازة في المسجد واقتصارها على الصلاة في المقبرة. 

واضافت أنه تقرر: "تقليص عدد المسؤولين عن عملية حمل الجنازة وعملية الدفن إلى أقل عدد ممكن ومنع التزاحم عند القبر لغير المسؤولين عن عملية الدفن بحيث يخصص من أربعة إلى ثمانية أشخاص.". 

وتابعت الداخلية السعودية في قرارها: "السماح بفتح دورات المياه وأماكن الوضوء في المساجد والجوامع شريطة تخصيص عامل لتطهيرها بعد كل فريضة". 

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الجهات المختصة في متابعة الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتقييم المخاطر بتتبع الحالات الإيجابية الجديدة وارتباطاتها لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتنفيذ التعليمات بحق المخالفين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عزل المدينة الصناعية الثانية في الدمام.. ورفع الإجراءات الاحترازية الإضافية بحي الأثير

السعودية ترفع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في محافظة جديدة

الداخلية السعودية تكشف حقيقة عودة العمرة

٤٠٪ من طاقته الاستيعابية.. فتح أبواب المسجد النبوي للمصلين بدءا من فجر الأحد تدريجيًا

ترشيحاتنا

أنا كنت واقع واتجوزتها في شهر.. ضياء عبد الخالق يروي كواليس قصة حبه

مصر ضمن الأعلى وفاة.. الصحة العالمية: 3 دول سجلت نصف إصابات كورونا بالشرق الأوسط

في 30 دقيقة.. ابتكار روبوت يقضي على فيروس كورونا

زيادة الأجور والمعاشات رغم كورونا.. 7 تصريحات مهمة لوزير المالية في البرلمان

يقوي المناعة وينظف الكلى.. طريقة عمل عصير البقدونس بالليمون

بطريقة مؤسفة..غيرة كلب تنهي حياة توأمتان حديثي الولادة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذير وزارة الصحة العالمية.. كل ما تريد معرفته عن السلالة الجديدة لأنفلونزا الخنازير

بـ الفراشات.. عبير صبرى بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

ثأرت لكرامتها بفستان الانتقام.. كيف سيطرت الأميرة ديانا على الموضة في الثمانينيات