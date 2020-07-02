بدء دخول طلاب الثانوية العامة مدرسة قصر الدوبارة لأداء امتحانات اليوم

وحرصت مدرسة الدوبارة على إدخال الطلاب في موعدهم وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، عن طريق تعقيم الطلاب وتوزيع الكامات والمواد المطهرة، للحرص على سلامتهم.

وحرصت مدرسة الدوبارة على إدخال الطلاب في موعدهم وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، عن طريق تعقيم الطلاب وتوزيع الكامات والمواد المطهرة، للحرص على سلامتهم.









جدير بالذكر أنه يؤدي اليوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات ، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.





كما يقوم اليوم طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بأداء الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).



