بدء دخول طلاب الثانوية العامة مدرسة قصر الدوبارة لأداء امتحانات اليوم

بدا طلاب الثانوية العامة دخول مدرسة قصر الدوبارة بمحيط السيدة زينب لآداء امتحان فلسفه واستاتيكا واحياء وسط تشديدات أمنية.
وحرصت مدرسة الدوبارة على إدخال الطلاب في موعدهم وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، عن طريق تعقيم الطلاب وتوزيع الكامات والمواد المطهرة، للحرص على سلامتهم.
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جدير بالذكر أنه يؤدي اليوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات ، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.
كما يقوم اليوم طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بأداء الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).
وقد إلتزمت جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية ، بكافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث تم تمرير الطلاب على بوابات التعقيم الالكترونية ، ثم تم قياس الحرارة بكواشف الحرارة ، ثم تم تسليم الطلاب الكمامات والمطهرات واغطية الاحذية، ثم انتظر الطلاب تحت مظلات مخصصة لهم في اماكن متباعدة لحين بدء موعد الامتحان 10 صباحا.