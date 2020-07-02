AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

توتنهام في ضيافة شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي.. اليوم

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:24 ص
فريق توتنهام
فريق توتنهام
Advertisements
محمد السعيد
يحل فريق توتنهام ضيفا ثقيلا على نظيره شيفيلد يونايتد، اليوم، الخميس، في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى توتنهام بقيادة مدربه جوزيه مورينيو، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للحفاظ على حظوظه الضعيفة في إنهاء الموسم في المربع الذهبي، وحجز مركز مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في المقابل يبحث شيفيلد يوناتيد عن استعادة نغمة الانتصارات الغائبة في آخر ثلاث مباريات، حيث تعادل مع أستون فيلا وخسر أمام نيوكاسل ومانشستر يونايتد.

ويحتل توتنهام المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن شيفيلد صاحب المركز العاشر.

وتقام مباريات الدوري الإنجليزي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد في المدرجات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

قبل موقعة الليلة.. تفوق كاسح لـ مانشستر يونايتد أمام توتنهام

أبرزها فيل جونز.. 4 غيابات عن موقعة توتنهام ومانشستر يونايتد بـ الدوري الإنجليزي

متعة منقوصة.. 3 مشاهد لن تراها خلال مواجهة توتنهام ومانشستر يونايتد بسبب كورونا

موعد مباراة أستون فيلا وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد يستضيف شيفيلد في الدوري الإنجليزي اليوم

ترشيحاتنا

قيامة عثمان الحلقة 28 تتصدر مؤشرات البحث جوجل

بملابس محتشمة.. دعاء فاروق تستمتع بإجازتها الصيفية

على جمعة يوضح المقصود من قول لا حول ولا قوة إلا بالله

حازم إمام يجدد عقده مع الزمالك الأسبوع المقبل

صدر في عهد عبد الناصر.. نص قانون زيادة رسوم الراديو بالسيارات إلى 100 جنيه بدلاً من 140 قرشًا

طلب إحاطة عاجل بشأن تقاعس محافظ الغربية عن أداء عمله

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. أحمد حجازي صفقة الأهلي القادمة.. برشلونة يقترب من ضم محمد صلاح.. الزمالك يعلن موقفه النهائي من استكمال الدوري

عن عودة الدورى.. خبراء يؤكدون صعوبة استكماله.. ونجم الزمالك يطالب بتعويض الأهلي حال الإلغاء

ليفربول ومانشستر سيتي.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

عيد عبد الملك: عاشور خسر الأهلي.. وفتحي مش ابن النادي وإكرامي غادر من الباب الكبير

البدري يجهز مفاجأة سارة لـ محمد صلاح فى أول تجمع لمنتخب مصر.. تعرف عليها

رمضان في صفوف "يد" الأهلي والدرع يجدد مع الزمالك

كوتينيو كلمة السر.. برشلونة يقترب من ضم محمد صلاح أو ساديو ماني

الزمالك: قرار الكاف أفقد الفريق ميزة لعب مباراة العودة بالقاهرة

حازم إمام يجدد عقده مع الزمالك الأسبوع المقبل

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

بعد توقف منذ مارس.. الجبلاية تعلن اليوم موعد الاستئناف وجدول الدورى

يدير النادي من البيت.. إسلام صادق: مرتضى منصور لم يخرج من منزله منذ جائحة كورونا ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول صور تجسسية لـ فولكس فاجن جولف R

على البحر.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاهد.. بورشه تايكان Base model الكهربائية الجديدة .. صور