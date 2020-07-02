توتنهام في ضيافة شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي.. اليوم





ويسعى توتنهام بقيادة مدربه جوزيه مورينيو، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للحفاظ على حظوظه الضعيفة في إنهاء الموسم في المربع الذهبي، وحجز مركز مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.





في المقابل يبحث شيفيلد يوناتيد عن استعادة نغمة الانتصارات الغائبة في آخر ثلاث مباريات، حيث تعادل مع أستون فيلا وخسر أمام نيوكاسل ومانشستر يونايتد.





ويحتل توتنهام المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن شيفيلد صاحب المركز العاشر.





وتقام مباريات الدوري الإنجليزي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد في المدرجات.

يحل فريق توتنهام ضيفا ثقيلا على نظيره شيفيلد يونايتد، اليوم، الخميس، في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإنجليزي.