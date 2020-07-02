بـ هاف ستومك.. مى سليم بإطلالة تخطف الأنظار على البحر.. شاهد





ظهرت مى سليم ، بجيت جذابة باللون الأزرق الفاتح، ومرتديه معها توب مكشوفا من البطن، واوف شولدر ليبرز رشاقتها وجمالها.

















ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مى سليم فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه ليبرز جمال أنوثتها.





كما ترتكت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تبرز جمالها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بارتداء نظارة شمسية تتناسب مع ظهورها







