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رياضة

اخبار الزمالك اليوم الخميس.. الفريق يستعد لفحص كورونا .. موعد عودة ساسي وبن شرقي و أوناجم .. و الابيض يواجه المصري فى الدورى

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:20 م
شعار الزمالك
شعار الزمالك
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حسن العمدة
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية اليوم، الخميس 2-7-2020 مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك ، وجاء أبرزها:


أخطر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبي الفريق الأبيض بالخضوع للمسحة الأولى للكشف عن فيروس كورونا غدا الجمعة بمقر القلعة البيضاء.


كشف حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنه حتى الآن لم يتسلم النادي أي إخطار رسمي من اتحاد الكرة المصري بموعد استئناف الدوري أو إلغاء البطولة أو أي خطاب رسمي بشأن قرار المسابقات .


قرر إتحاد الكرة  استكمال بطولة الدورى الممتاز بمباراتي الأهلي وانبي والزمالك مع المصري المؤجلتين فى المسابقة المحلية.   


كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تواصل الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم  مع الثلاثي التونسي فرجاني ساسي والمغربيين محمد أوناجم وأشرف بن شرقي.

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