الأحد.. جهاز الشيخ زايد يستأنف تسليم وحدات مشروع JANNA للحاجزين

يستأنف جهاز مدينة الشيخ زايد، تسليم وحدات مشروع JANNA للإسكان الفاخر للحاجزين، حيث من المقرر تسليم وحدات العمارة رقم وحدات العمارة رقم 13، يوم 5/7/2020، ووحدات العمارة رقم 17، يوم 6/7/2020، ووحدات العمارة رقم 1، يوم 7/7/2020، ووحدات العمارة رقم 30، يوم 8/7/2020، ووحدات العمارة رقم 31، يوم 9/7/2020، ووحدات العمارة رقم 24، يوم 12/7/2020، ووحدات العمارة رقم 25، يوم 13/7/2020.





وتفقد المهندس مصطفى فهمى ومرافقوه، أعمال تنسيق الموقع العام ومنطقة الخدمات بمشروع"JANNA 1" بمنطقة المحور المركزى، وتشمل (الإنترلوك – اللاند سكيب – أعمال الزراعة –) بجانب أعمال المرافق وغير ذلك، وكذا العمارات بالمشروع الذى يضم ٩١٢ وحدة سكنية(38 عمارة)، تم الانتهاء من تنفيذها ومن المقرر تسليمها للفائزين بالوحدات إبريل المقبل.





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كما تفقد رئيس الجهاز الأعمال الأخيرة بمشروع (الممشى السياحى ) بوصلة دهشور بين مدخلى المدينة 4 و 5 ، مشيرًا إلى أنه مشروع ترفيهي تجاري، حيث يضم ٤ مولات ومبنى مطاعم و٨ أكشاك وملعبين خماسيين كمرحلة أولى ومن المنتظر الانتهاء منه وافتتاحه وتشغيله فى أقرب وقت.



