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رياضة

حسام حسن يستعيد ذكريات كأس إفريقيا 2006 مع الراحل سيد متولى.. شاهد

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:36 ص
صدى البلد
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مريم عزت
استعاد حسام حسن نجم الاهلي والزمالك السابق ذكريات تتويج المنتخب المصري بلقب كأس الأمم الإفريقية عام 2006، التي استضافتها مصر.

ونشر "حسام حسن"، صور له مع الراحل سيد متولى رئيس النادى المصرى البورسعيدى ويتوسطهم كأس البطولة، وأخرى يتوسطها السفير أحمد القطان والراحل سمير زاهر"

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وبدأ العميد اللعب مع منتخب مصر في عام 1985 وكان له الدور البارز في فوز المنتخب المصري بكأس الأمم الأفريقية عام 1998 ببوركينا فاسو واستكمل حسن مشواره مع المنتخب حتى عام 2006 ليشارك مع منتخب الفراعنة فى حصد أول كأس من ثلاثيته المتتالية فى أمم أفريقيا (2006 ،2008 ،2010 ) .


أسفرت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السادسة مع كل من أنجولا، الجابون وليبيا حيث تنطلق التصفيات في شهر أكتوبر 2020 وتنتهي في شهر نوفمبر 2021.
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