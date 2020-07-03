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رياضة

إبراهيم سعيد: الأهلي رفض عرضين من روما وباريس سان جيرمان لضمي.. فيديو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:05 ص
إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
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محمد رشاد
كشف إبراهيم سعيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي والزمالك المعتزل، عن تلقيه عرضين في السابق لضمه من روما الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان إبراهيم سعيد قد خاض تجربة احتراف في إيفرتون، لكنها لم تستمر طويلًا، وعاد ليستكمل مسيرته في الدوري المصري قبل الاعتزال.

وقال إبراهيم سعيد خلال استضافته ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "فابيو كابيلو (المدير الفني) طلب ضمي بعد مباراة الأهلي وروما ، الأهلي طلب 3 ملايين دولار، وكان هناك عرضا من باريس سان جيرمان، والتواصل كان مع النادي وليس معي بشكل شخصي".

وواصل: "لا أخرج مثل غيري من اللاعبين وأدعي أني تلقيت عروضًا من ريال مدريد، أنا أكثر لاعب في تاريخ الأهلي تلقى عقود احتراف من أندية كبيرة جدًا، مثل كولن الألماني وهانوفر وميونخ 1860 قبل أن يهبط".

وتابع: "مشاكلي مع عدلي القيعي كانت بسبب عقود الاحتراف، وكان وا يخشون السخط الجماهيري حال رحيلي عن الأهلي، وكان من مصلحة النادي استمراري بسبب المشاركات الكثيرة في البطولات ، لو كنت متواجد في الوقت الحالي مع السوشيال ميديا، لكنت في مكانة أخرى".
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