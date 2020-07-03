بخلاف قيمة الأرض.. الإسكان: 200 مليار تكلفة مشروع الإسكان الاجتماعي

قالت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ، إن 200 مليار تكلفة مشروع الاسكان الاجتماعي بخلاف قيمة الأرض، مشيرة إلى أن طرح وحدات جاهزة للتسليم بالوجهين القبلي والبحري، فضلا عن طرح و حدات إسكان إجتماعي بالقاهرة الكبري.





وأضافت " عبد الحميد " في تصريحات لها لـ "إكسترا نيوز" أن دور صندوق الإسكان الإجتماعي هو توفير وحدات سكنية بشروط مناسبة لمحدودي الدخل، منوهة إلى أن طرح 20 ألف وحدة سكنية لمحدوي الدخل بمحافظات الصعيد.





وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي، إلى أن الصندوق يركز على المدن الجديدة وتوفر فيها كافة الخدمات المتكاملة من مساجد وكنائس ومدارس ومستشفيات برعاة المساحات الخضراء بعيدا عن اي تكدسات خارج المدن التقليدية بنسبة 75%.





وأوضحت أنهم حريصين على أن يذهب الدعم لمستحقية، والتأكد من عدم الحصول على وحدات سابقة واستهداف فئات وطبقات صاحبة الدخل المنخفض والمتوسط، ليستفيدوا من التيسيرات المقدمة من الدولة، فضلا عن المشروعات الأخرى المقدمة.





وتابعت أن الوحدات السكنية التي تقدم لمحدودي الدخل لا يقدمها القطاع الخاص لهذه الفئة، متوسط المساحات 60 إلى 90 متر ، موضحة أن معظم دول العالم تكون المساحات أصغر من هذه المساحات ليكون في بعض الدول 35 متر منها فرانسا وسانغفورة .





ونوهت إلى أن هناك مباردة مع البنك المركزي 20 مليار جنيه بدعم فائدة بالتنسيق مع وزارة المالية لتسهيمل للعميل بدفه مقدم 15% من سعر الوحدة بقسط شهري 5%، مؤكدة أن طرح وحدات جاهزة للتسليم وهناك تيسيرات للسداد بالتنسيق مع البنوك.





ولفتت إلى أن هناك متابعات ميدانية للتاكد من توافر وتطبيق الشروط على كل من حصلوا علي الوحدات السكنية التابعة للإسكان الاجتماعي، مضيفة أن تسليم 308 ألف وحده إسكان إجتماعي حتى الأن، والتسليم يتم حسب برنامج التنفيذ المحدد، وهناك تكليفات من الرئيس السيسي لتوفير وحدات لمحدودي الدخل.

وأكملت أن الإعلان الثالث عشر من مشروع السكان الاجتماعي يضم 10 محافظات ، موضحا أن ينفذ 100 الف وحده كل عام ، ويسعون إلى سداد كل الفجوات لزيادة الوحداد إلى مليون وحدة سكنية خلال الفترة القادمة وتوفير أكثر من نموذج أكثر استدامة، فضلا عن منظومة للصيانة والحفاظ على الثروة العقارية.