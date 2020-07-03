أول شبكة شحن ذاتية القيادة في الولايات المتحدة الأمريكية

وأعلنت شركة تو سيمبل في بيان صحفي أن الشبكة ستضم شركات النقل والشحن الأمريكية الكبرى وهو ما سيساعد في تطوير الشركة لشاحناتها للتعامل بشكل أكبر مع مشكلات الطرق.





تضع الان شركة سيمبل اللمسات الاخيرة قبل إطلاق أول شبكة شحن ذاتية القيادة في العالم ضمن خطتها للاعتماد على هذه التكنواوجيا بشكل كبير في النطاق التجاري.كما ذكر شينج لو رئيس شركة توسيمبل في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية " د.ب. أ " أن هدف الشركة هو تكوين شبكة نقل على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الطرق المرسومة على الخرائط والتي تربط بين مئات المحطات النهائية وذلك سيمكن أسطول الشاحنات ذاتية القيادة من العمل بشكل وبتكاليف منخفضة.وتعمل الشاحنات من خلال إطلاق شبكة شحن ذاتيه القيادة مع توسيع نطاق التشغيل واستثمار إمكانيات القيادة على مدار الساعة عن طريق خدمة تحت الطلب.كما تخطط شركة تو سيمبل إلى إطلاق شبكة الشحن ذاتية القيادة على ثلاث مراحل مع تمهيد الطريق أمام التشغيل التجاري للشاحنات ذاتية القيادة خلال 4 سنوات من الآن أي بحلول عام 2024.