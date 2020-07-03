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أخبار العالم

كارثة.. اكتشاف سلالة خطيرة جديدة من كورونا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:35 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشفت دراسة عالمية نشرها معهد "لا جولا" المتخصص في علم المناعة والفيروسات بولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، جاءت من السلالة المنتشرة حاليًا في الولايات المتحدة وأوروبا. 

وقالت العالمة إريكا أولمان، إحدى القائمين على الدراسة، في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية: "التحول الجديد لكورونا قد يصيب الأشخاص لكنهم لن يسبب في مضاعفات أكثر من التي تسببها السلالة القديمة". 

وتستند الدراسة على معلومات حول التسلسل الجيني لكورونا، وتجارب أجريت على البشر والحيوانات، حيث تبين أن هناك سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19، تطورت عن القديمة.

كما تبين أن السلالة الجديدة شائعة أكثر من القديمة، بل وأكثر قابلية وجاهزية للتفشي بين الأشخاص، وأن الطفرة الجينية تؤثر على بروتين يدعى "قسيم فولفي"، وهو شبكة بروتين سكرية متواجدة على سطح الفيروس والمسئولة عن عملية الارتباط مع مستقبلات معينة على خلية الشخص المصاب. 


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