في ذكرى ميلاد وداد حمدي.. تعرف على عدد زيجاتها

واعتزلت "خادمة السينما" وداد حمدي الفن ثلاث مرات فبعد كل زيجة كانت تعلن اعتزالها مفضلة الحياة الأسرية واستقرار منزلها فكانت تؤمن بمثل (صاحب بالين كداب) حتي انفصلت من زيجتها الأخيرة من محمد الموجي لتقرر التفرغ للفن تماما.