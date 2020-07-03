AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى ميلاد وداد حمدي.. تعرف على عدد زيجاتها

الجمعة 03/يوليه/2020 - 05:02 ص
وداد حمدي
وداد حمدي
Advertisements
شروق ابراهيم
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة وداد حمدى التى قدمت كثيرا من الأعمال الفنية ولكن عاشت حياة صعبة خاصة أن نهايتها كانت مأساوية حيث قتلت على يد ريجينسي.

تميزت وداد حمدي بأسلوبها الخاص في تجسيد أدوارها وتألقت في العديد من الأعمال الفنية ووقفت أمام ألمع النجوم.

تزوجت وداد حمدي، ثلاث زيجات، الأولى من الموسيقار محمد الطوخي والد الفنانة إيمان الطوخي ولم تستمر معه طويلا لتتزوج من الموسيقار محمد الموجي، وكانت آخر زيجاتها من الفنان صلاح قابيل والتي لم تستمر أكثر من شهر واحد.

واعتزلت "خادمة السينما" وداد حمدي الفن ثلاث مرات فبعد كل زيجة كانت تعلن اعتزالها مفضلة الحياة الأسرية واستقرار منزلها فكانت تؤمن بمثل (صاحب بالين كداب) حتي انفصلت من زيجتها الأخيرة من محمد الموجي لتقرر التفرغ للفن تماما. 



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزوج رقم 11.. غادة عبد الرازق تعلن زواجها من مدير تصوير سلطانة المعز.. ونرصد زيجاتها السابقة

في ذكرى رحيل حسن مصطفى.. تعرف على قصة حبه لـ ميمي جمال

عاشق النساء.. تعرف على زوجات محرم فؤاد

ترشيحاتنا

صحبتي وحبيبتي.. شيري عادل تهنئ زوجة أحمد زاهر بعيد ميلادها

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول من مان سيتي برباعية

أخبار الرياضة.. مان سيتي يسحق ليفربول برباعية.. وعودة الدوري المصري 7 أغسطس.. وصفقة جديدة على أعتاب الأهلي

حقيقة استقالة وزير دفاع إثيوبيا من منصبه تضامنا مع الاحتجاجات

الجهاز الفني للأهلي: مصطفى شوبير موهبة صاعدة ولم يطلب يوما زيادة تعاقده

تعيش منعزلة في حجرة غير آدمية.. حكاية سيدة رأت زوجها يغرق أمام عينيها فأصيبت بصدمة نفسية.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لأنجلينا جولي منذ أزمة وباء كورونا.. صور

برازيلية مصابة بـ كورونا تلقى مصرعها بعد لحظات من ولادة توأمين

لو بتعانى من ضعف الهضم.. 5 حيل طبيعية للتخلص منه نهائيًا