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وزير الزراعة: مصر تربعت على عرش الصادرات الزراعية.. فيديو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:12 ص
السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة
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شيرين عادل
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ،  إن الصادرات الزراعية المصرية أصبحت تتصدر على عرش  الصادرات العالمية . 


وكشف وزير الزراعة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر  عن تصدر مصر المرتبة الأولى فى الموالح الزراعية  وذلك بعد أن كانت أسبانيا فى الصدارة أصبحت الأخيرة تستورد المنتجات الزراعية والموالح وعلى رأسها البرتقال .


وأضاف السيد القصير، أن مصر أيضا احتلت المركز الأولى فى تصدير الفراولة ، الزيتون  ، لافتأ إلى أن الصادرات المصرية أصبحت تصدر لأكثر  من 160 دولة فى العالم .

ولفت،  إلى أن مصر فتحت أكثر من 40 سوقا زراعية مصرية جديدة ، لافتا إلى أن مصر تصدر لدول الخليج ، أمريكا  ، روسيا ، الاتحاد الأوروبي  .

وأشار  وزير الزراعة  إلى أن حجم الصادرات الزراعية من أول  يناير : 30 يونيو وصل 3.5 مليون طن  وذلك رغم  الأزمة الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد . 


وأكد السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى،  أن  المزارعين  بالإضافة للحجر الزراعى والذى  يعملان  على معاونة المصدرين بتقديم كافة الجهود للتأكد من جودة المنتجات الزراعية وصولأ لتصديرها  بإتباع كافة إجراءات الوقاية خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد .



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