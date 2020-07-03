رغم عفو أسرته .. تركيا تتاجر بـ دماء خاشقجي من جديد

نشرت وسائل الإعلام التركية اليوم الجمعة، تفاصيل أول جلسة فى محاكمة قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول عام 2018.





وبدأ القضاء التركي محاكمة 20 متهما سعوديا في قضية وعقدت جلسة المحاكمة الأولى في محكمة العقوبات المشددة الـ11 في القصر العدلي في اسطنبول بعد أن وافقت على لائحة الاتهام في أبريل الماضي.





وحضرت الجلسة خطيبة خاشقجي، "خديجة جنكيز" بصفة "المشتكي"، ومحاميها، فيما تغيب المتهمون الفارون العشرون، الصادرة بحقهم مذكرة إلقاء قبض.





وبدأت الجلسة بقراءة لائحة الاتهام المختصرة، واستمرت بالاستماع إلى أقوال المشتكية "خديجة جنكيز" وأعدت النيابة العامة في اسطنبول لائحة اتهام من 117 صفحة بحق المتهمين السعوديين الصادر بحقهم قرار توقيف بقضية قتل خاشقجي.









وأضافت النيابة أنه تم خلال التحقيقات، مراجعة المكالمات الهاتفية للضالعين في مقتل خاشقجي وكافة تحركاتهم داخل تركيا مؤكدة أنها أعدت لائحة الاتهام، بعد الاستماع لكافة الأطراف، والاطلاع على المكالمات الهاتفية وكاميرات المراقبة، وسير التحقيقات في المحاكم السعودية وجمع كافة الأدلة حول الجريمة.





ولفتت النيابة التركية إلى إصدار مذكرة بحث حمراء بحق الأشخاص السعوديين الـ20، وأنه تم إبلاغ الشرطة الدولية (الإنتربول) والسلطات السعودية بطلب تسليمهم إلى تركيا وقتل خاشقجي يوم 2 أكتوبر داخل قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول.

وتأت المحاكمة التركية رغم إعلان عائلة خاشفجي العفو عن عن قتلة والدهم، وبعد نحو خمسة أشهر على صدور أحكام بالإعدام والسجن بحق القتلة من القضاء السعودي، وهو ما يمكن وصفه بالمتاجرة التركية بدماء خاشقجي.



