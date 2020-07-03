AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ ماكياج صاخب.. اللبنانية قمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:34 م
قمر
قمر
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة اللبنانية قمر صورا جديدة  لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت قمر خلال الصور بلوك جديد حيث اعتمدت على ماكياج صاخب، وتركت شعرها الاسود منسدلا بطريقة جعلت ملامحها متغيرة كثيرا.


وعلقت قمر، على الصور قائلة: «لما بقعد بتسلى بحالي وبيطلع معي هل ميك اب 💄🙄😛وصور حالي📸😉». 


وشاركت قمر مؤخرا فى فيلم "حملة فرعون" والتى تجسد من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.


"حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سوزان نجم الدين: مايك تايسون دخل العالمية بمشاركتي فى فيلم حملة فرعون

قمر اللبنانية بإطلالة جريئة بصحبة كلبها.. شاهد

قمر اللبنانية تشعل السوشيال ميديا بـ فستان أسود مفتوح.. شاهد

محمد لطفي يوجه رسالة لـ مايك تايسون بعد عودته لحلبات الملاكمة

على متن دراجة نارية .. اللبنانية قمر تتألق فى أحدث إطلالة لها

فيديو.. قمر تستعرض أنوثتها بالـ بكيني أثناء قضاء عطلتها

ترشيحاتنا

اهم الاخبار.. وفاة الفنان محمود جمعة.. روسيا ترحب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا.. إسعاد يونس تثير الجدل

بريطانيا تستأنف سفر السياحة دون إجراءات الحجر الصحي

الحلو لما تبهدله الأيام.. شاهد.. محمود عبد المغني يلف المحشي

يقوي المناعة ويسد الشهية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الحار؟

مطاردة في المنفى.. 8000 عميل للمخابرات التركية يلاحقون معارضي أردوغان في ألمانيا

بسبب التنمر.. إنذار لنقيب الممثلين لمنع إعطاء تصاريح عمل لـ ميس حمدان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقوي المناعة ويسد الشهية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الحار؟

يقوي الأسنان ويطرد السموم.. فوائد تناول العنب يوميا

تخفيض أسعار شيري تيجو 3 chery tiggo في مصر .. صور