بـ ماكياج صاخب.. اللبنانية قمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانة اللبنانية قمر صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت قمر خلال الصور بلوك جديد حيث اعتمدت على ماكياج صاخب، وتركت شعرها الاسود منسدلا بطريقة جعلت ملامحها متغيرة كثيرا.









وعلقت قمر، على الصور قائلة: «لما بقعد بتسلى بحالي وبيطلع معي هل ميك اب 💄🙄😛وصور حالي📸😉».









وشاركت قمر مؤخرا فى فيلم "حملة فرعون" والتى تجسد من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.









"حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.





فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.



