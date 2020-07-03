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أخبار العالم

تركيا تسجل 1172 إصابة و19 وفاة جديدة بـ كورونا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:50 م
تركيا تسجل 1172 إصابة
تركيا تسجل 1172 إصابة و19 وفاة جديدة بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
سجلت السلطات الصحية في تركيا 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلنت تركيا عن 19 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا.

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في المقابل، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ 11 مليون إصابة.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 11,083,967 مليون إصابة.
وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس حول العالم 526310 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 6,208,623 حالة شفاء.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة دول العالم في الإصابة بالفيروس حيث سجلت 2,860,615 مليون إصابة، فيما سجلت 131725 حالة وفاة.

وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية مسجلة 1508991 إصابة فيما سجلت 7638 وفاة. وجاءت روسيا في المركز الثالث بتعداد إصابات بلغ 667883 إصابة و6718 وفاة، وبعدها الهند بإجمالي إصابات 646924 إصابة و19756 وفاة.
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