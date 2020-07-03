تركيا تسجل 1172 إصابة و19 وفاة جديدة بـ كورونا

سجلت السلطات الصحية في تركيا 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأعلنت تركيا عن 19 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا.





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في المقابل، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ 11 مليون إصابة.





وبحسب موقع "وورلد ميتر" فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 11,083,967 مليون إصابة.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس حول العالم 526310 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 6,208,623 حالة شفاء.





وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة دول العالم في الإصابة بالفيروس حيث سجلت 2,860,615 مليون إصابة، فيما سجلت 131725 حالة وفاة.



