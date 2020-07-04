رغم ارتفاع إصابات كورونا القياسي.. ترامب يقيم احتفالات يوم الاستقلال

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقامة احتفالات يوم الاستقلال وذلك على الرغم من تواصل ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد.





وأول أمس الخميس، سجلت الولايات المتحدة حصيلة إصابات يومية جديدة بفيروس كورونا بعد تشخيص 51.504 ألف حالة.





وتوجه ترامب مساء الجمعة إلى ولاية داكوتا الجنوبية، وذلك لحضور احتفالات يوم الاستقلال وسط توقعات بحضور حشد كبير من مؤيديه، في الوقت الذي شددت فيه الولايات الأخرى تدابير مكافحة كورونا.





ونقلت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية عن محافظ داكوتا الجنوبية، كريستي نيوم، قولها: "لن يكون هناك تباعد اجتماعي أثناء حضور ترامب، والحشد سيكون ضخمًا للغاية".





وعادةً ما يرتبط بعيد الاستقلال Fourth of July المسيرات والألعاب النارية وحفلات الشواء والكرنفالات والمعارض والرحلات والحفلات الموسيقية ومبارايات البيسبول، إلا أن العديد من الولايات أقدمت على إلغاء تلك الفعاليات ضمن إجراءات مكافحة كورونا وذلك بعد ارتفاع محصلة الإصابات.



