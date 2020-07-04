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أخبار العالم

العراق يقيم نقاطًا حدودية لمنع توغل مليشيات تركيا

السبت 04/يوليه/2020 - 01:22 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أكد مسئولون عراقيون، أمس الجمعة، أن قوات عراقية تعزز مواقعها بطول الحدود مع تركيا، وذلك لمنع قوات تركية من التوغل  في الأراضي العراقية بعد أسبوعين من الغارات الجوية. 

ونقلت قناة "العربية" عن المسئولين قوله: "أنقرة أقامت على الأقل 12 نقطة داخل الأراضي العراقية ضمن حملة عسكرية لمطاردة أعضاء حزب العمال الكردستاني الذي تقول تركيا إن له ملاذات آمنة في شمال العراق".

وأقامت القوات التركية الغازية نقاطا في منطقة زاخو في محافظة دهوك شمال العراق، نحو 15 كيلومترا داخل الأراضي العراقية، حسب ما قال المسؤولون الذين اشترطوا كتمان هوياتهم لأنهم يناقشون عمليات عسكرية.

وأمس، أعلنت وزارة الخارجية العراقية احتمال اللجوء إلى استخدام السلاح الاقتصادي والتجاري، لإجبار تركيا على وقف هجماتها العسكرية في إقليم كردستان.
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