AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

منطقة غنية بالنفط.. الجيش الليبي: تركيا تستعد للتوجه إلى مدينة سرت

السبت 04/يوليه/2020 - 01:33 ص
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
فتح العميد خالد محجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، النار على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، مؤكدا أن دولة تركيا لا تريد أي خير للشعب الليبي وتحاول احتلال ليبيا.

وأضاف "المحجوب"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "ام بي سي مصر"، أن تركيا ستتعرض لهزيمة نكراء في ليبيا وستتحطم أحلام أردوغان، لافتا إلى إن الاتفاق العسكري بين تركيا وحكومة الوفاق على إنشاء قاعدتين عسكريتين في ليبيا ماهو إلا قرار يعبر عن إرادة اردوغان فقط وليس إرادة ليبية. 

وتابع مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أن حكومة الوفاق الليبية لا تمثل الشعب الليبي تمامًا، متابعا أنها حكومة تعمل خارج الشرعية.

وأكد العميد، أن تركيا تستعد للتوجه إلى مدينة سرت وهي المنطقة الغنية بالنفط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نمط جديد لمواجهة الميليشيات.. المحجوب: تركيا أرسلت 10 آلاف مرتزق للقتال في ليبيا

الجيش الليبي يستهدف تجمعا للمرتزقة السوريين قرب سرت

رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي تستنكر واقعة الاعتداء على مصريين في ليبيا..فيديو

الوفد يطالب بمحاكمة المسئولين عن احتجاز مصريين في ليبيا أمام محاكم دولية

خالد المحجوب: مصر تأنت في قراءة المشهد الليبي .. وأطماع أردوغان انكشفت

قائد بالجيش الليبي لـ صدى البلد: كلمة الرئيس السيسي جاءت في وقت حاسم

ترشيحاتنا

استغرق 5 ساعات.. وزير الري: الخلافات الجوهرية مازالت قائمة مع أثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة

تهديد أمن مصر.. الشهاوي: أردوغان وتميم يجهزان لإنشاء تنظيم إرهابي جديد في سرت والجفرة

بدون مكياج .. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بالأبيض أمام البحر

عداد كورونا.. الإصابات تتجاوز 72 ألفا.. والوفيات تتخطى الـ3 آلاف

أشرف صبحي: قمنا بدورنا القانوني في أزمة النادي الأهلي وتركي آل الشيخ .. فيديو

النيابة الادارية تعلن عن مسابقة لتعيين خريجي حقوق 2017.. وتحدد المواعيد وأماكن التقديم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تنمرها على الفتيات ذوات الأسنان غير المتناسقة.. أجرأ 10 صور لـ ميس حمدان

وصف مدينة الإسكندرية وأبوابها القديمة في عيون الرحالة ابن بطوطة منذ مئات السنين

بدون مكياج .. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بالأبيض أمام البحر