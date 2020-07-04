منطقة غنية بالنفط.. الجيش الليبي: تركيا تستعد للتوجه إلى مدينة سرت

فتح العميد خالد محجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، النار على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، مؤكدا أن دولة تركيا لا تريد أي خير للشعب الليبي وتحاول احتلال ليبيا.





وأضاف "المحجوب"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "ا م بي سي مصر" ، أن تركيا ستتعرض لهزيمة نكراء في ليبيا وستتحطم أحلام أردوغان، لافتا إلى إن الاتفاق العسكري بين تركيا وحكومة الوفاق على إنشاء قاعدتين عسكريتين في ليبيا ماهو إلا قرار يعبر عن إرادة اردوغان فقط وليس إرادة ليبية.





وتابع مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أن حكومة الوفاق الليبية لا تمثل الشعب الليبي تمامًا، متابعا أنها حكومة تعمل خارج الشرعية.





وأكد العميد، أن تركيا تستعد للتوجه إلى مدينة سرت وهي المنطقة الغنية بالنفط.