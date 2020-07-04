AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مليشيات أردوغان تستعد للهجوم على سرت.. أسباب خطيرة وراء زيارة وزير الدفاع التركي لطرابلس

السبت 04/يوليه/2020 - 01:38 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قال محللون في الشأن الليبي، اليوم السبت، إن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار زار العاصمة الليبية طرابلس، أمس، بهدف بحث الاستعدادت العسكرية لمعركة سرت. 

يأتي ذلك بينما ذكرت مصادر لقناة "العربية"، أمس، أن آخكار وقع اتفاقية عسكرية مع مليشيات حكومة الوفاق، لضمان مصالح أنقرة في ليبيا. 

وأكد عضو مجلس النواب الليبي، سعيد امغيب، في تدوينة عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "ملخص زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار برفقه رئيس الأركان للعاصمة طرابلس اليوم التي لم أجد لها تفسيرا آخر، يعني هل يستطيع وزير الدفاع التركي أو رئيس أركانه قيادة معركة سرت المزعومة على الأرض أم سيقودها عن طريق الفيديو من مكتبه في أنقرة".

كما أشار المحلل السياسي، مختار اليزيدي، في تصريحات لشبكة "إرم نيوز" الإماراتية، إلى أن الزيارة تعتبر تحولًا فارقًا في التدخلات التركية في ليبيا، مضيفًا أنها "تعكس اهتماما غير مسبوق بمعركة سرت التي ستكون مصيرية بالنسبة إلى أنقرة وستكون محدّدة لمستقبلها في ليبيا".

وتدعم تركيا بالسلاح والمرتزقة قوات حكومة الوفاق، التي تخوض صراعًا مع الجيش المدعوم من البرلمان الليبي، في إطار اتفاقيات منحت أنقرة حقوقًا في البحر الأبيض المتوسط، وأثارت غضبًا إقليميًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يضم صهر أردوغان ومدير المخابرات.. وفد تركي يصل إلى العاصمة الليبية في زيارة غامضة

بجاحة تركيا.. وزير دفاع أردوغان: وجودنا في ليبيا شرعي.. والتحرش بسفن فرنسا لم يحدث

زيارة غير معلنة.. وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان يصلان إلى طرابلس

بعد وصوله ليبيا سرًا.. أول تعليق من أردوغان ووزير دفاعه على الزيارة

تركيا توقع اتفاقية جديدة مع السراج لإنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا

بالطائرات.. نقل وزير دفاع تركيا ورئيس الأركان إلى فرقاطة حربية قبالة سواحل ليبيا

ترشيحاتنا

الصورة بـ 50 جنيه .. تعرف على سبب القبض على دينا مراجيح

عداد كورونا.. الإصابات تتجاوز 72 ألفا.. والوفيات تتخطى الـ3 آلاف

أشكر زوجتي لانها رضيت تتجوزني.. دياب: عندي فوبيا من الجوع والبرد.. فيديو

طارق يحيي يكشف عن طلب مرتضى منصور من جماهير الزمالك بشأن قضية نادي القرن..فيديو

اخبار الزمالك| الفريق يجري فحص كورونا.. إزالة اسمي حسن شحاتة واشرف قاسم من المنشآت.. ومرتضى منصور يدعو لفتح صفحة جديدة مع الالتراس

في عيد ميلادها الـ 26 .. 15 إطلالة تبرز أنوثة سارة التونسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تنمرها على الفتيات ذوات الأسنان غير المتناسقة.. أجرأ 10 صور لـ ميس حمدان

وصف مدينة الإسكندرية وأبوابها القديمة في عيون الرحالة ابن بطوطة منذ مئات السنين

بدون مكياج .. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بالأبيض أمام البحر