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فن

بعد تنمرها على المحجبات.. المهن التمثيلية تنفي وقف ميس حمدان

السبت 04/يوليه/2020 - 07:02 ص
ميس حمدان
ميس حمدان
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نبيل العدوى
أكدت نقابة المهن التمثيلية أنها لم تشرع في أية إجراءات لوقف الفنانة ميس حمدان على خلفية ظهورها في مقطع مصور مثير للجدل مؤخرا.

أثارت الفنانة ميس حمدان حالة جدل واسعة؛ بسبب تنمرها على الفتيات المحجبات ذوات الأسنان غير المتناسقة، وهو الأمر الذى دفع عددا من متابعيها إلى توجيه الانتقادات إليها. 

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وظهرت ميس حمدان فى مقطع فيديو تجسد شخصية فتاة تدعى "سماح" محجبة، وتنتمي للطبقة الشعبية، وأسنانها غير متناسقة بـ "ضب"، معلقة "سماح بادي مانى (من وحي خيالي).. الكاركتر زي اللي بنشوفهم في الافلام والمسلسلات والاسكتشات في السينما والتلفزيون والبرامج الفانتازيا الفكاهيه من وحي الخيال من قديم الازل.. الهدف منه رسم الابتسامه فقط وليس أي شيء تاني وان الشباب بيعاكس الحلوه والوحشه كلهم متضررين.. فنانين كتار عرب واجانب عملو كاراكتارات فانتازيا كتير". 
وتلقت ميس حمدان عددا من التعليقات التى تنتقدها وتهاجمها على تنمرها من الفتيات المحجبات وأصحاب الأسنان غير المتناسقة، فقال أحد متابعيها "ليه التنمر عالناس اللي اسنانها مش مزبوطة؟؟؟ لولا الفينيرز عليكم لكنا شفنا العجب فيكم يا ممثلين! (هو مش الفينيرز بس بصراحة دا فيلر و بوتكس و تاتو و ديرمابن ومايكروبليدنج و سليكون و بلاوي سودا لو بطلتوا تعملوها حتبقوا اقل كمان من اللي بتتريقوا عليهم)!". 

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