ألمانيا تسجل 422 إصابة جديدة بفيروس كورونا





أعلنت مركز روبرت كوخ الألماني، اليوم السبت، تسجيل 422 إصابة و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة.





والثلاثاء الماضي، أعلنت السلطات الألمانية للمرة الأولى إعادة فرض الحجر على مستوى محلي بسب فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور بؤرة إصابة في مسلخ كبير حيث تم إكتشاف أكثر من 1500 إصابة





وكان المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أعلن الاثنين، أن بلاده ستقوم "بكل ما يجب القيام به" لاحتواء تفشي فيروس كورونا المرتبط بمسلخ كبير.





أدى تفشي المرض هناك، حيث العديد من العمال من المهاجرين من أوروبا الشرقية، إلى رفع معدل الإصابة اليومي في ألمانيا.





وقد أرسلت السلطات علماء الفيروسات، وفرق تتبع العدوى، والجيش الألماني للمساعدة، في احتواء تفشي المرض في المنطقة.



