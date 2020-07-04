AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ألمانيا تسجل 422 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 06:29 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم

أعلنت مركز روبرت كوخ الألماني، اليوم السبت، تسجيل 422 إصابة و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة.

والثلاثاء الماضي، أعلنت السلطات الألمانية  للمرة الأولى إعادة فرض الحجر على مستوى محلي بسب فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور بؤرة إصابة في مسلخ كبير حيث تم إكتشاف أكثر من 1500 إصابة

وكان المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أعلن الاثنين، أن بلاده ستقوم "بكل ما يجب القيام به" لاحتواء تفشي فيروس كورونا المرتبط بمسلخ كبير.

أدى تفشي المرض هناك، حيث العديد من العمال من المهاجرين من أوروبا الشرقية، إلى رفع معدل الإصابة اليومي في ألمانيا.

وقد أرسلت السلطات علماء الفيروسات، وفرق تتبع العدوى، والجيش الألماني للمساعدة، في احتواء تفشي المرض في المنطقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ألمانيا: 583 إصابة جديدة بـ كورونا والوفيات تقترب من 8000

تسجيل 745 إصابة جديدة و57 وفاة بفيروس كورونا في ألمانيا

ألمانيا.. انخفاض حاد في إصابات كورونا اليومية رغم تخفيف القيود

ألمانيا .. منحنى إصابات كورونا يرتفع من جديد وسط تخفيف القيود الاحترازية

ألمانيا تسجل 431 إصابة جديدة بكورونا و31 وفاة

ألمانيا تسجل أقل من 300 إصابة جديدة و11 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

لأصحاب المعاشات.. كيف تستعلم عن العلاوات الخمس؟

بـ فستان جريء.. صفاء سلطان تثير الجدل بهذه الإطلالة

مليشيات أردوغان تستعد للهجوم على سرت.. أسباب خطيرة وراء زيارة وزير الدفاع التركي لطرابلس

منطقة غنية بالنفط.. الجيش الليبي: تركيا تستعد للتوجه إلى مدينة سرت

فتح المجال الجوي مع 29 دولة.. مصر للطيران: نسبة التشغيل وصلت 75%.. فيديو

جبروت أم.. تلقي بطفلها بـ ترعة بالاقصر والأهالي ينقذونه

AdvertisementS

دعاء الرزق من 13 كلمة داوم عليه رسول الله.. ردده الآن

بعد شائعات الحمل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى تكشف الحقيقة

وزير التعليم العالي: مصر قد تكون تخطت مرحلة الذروة لفيروس كورونا

مليشيات أردوغان تستعد للهجوم على سرت.. أسباب خطيرة وراء زيارة وزير الدفاع التركي لطرابلس

لجنة مكافحة كورونا: الفيروس أصبح أقل ضعفا وأكثر استجابة للدواء.. فيديو

بعد تنمرها على الفتيات ذوات الأسنان غير المتناسقة.. أجرأ 10 صور لـ ميس حمدان

فتح المجال الجوي مع 29 دولة.. مصر للطيران: نسبة التشغيل وصلت 75%.. فيديو

حقيقة طعن حمو بيكا بـ المطواة.. شائعات حمل ياسمين عبد العزيز.. محمود عبد المغني يلف المحشي

النيابة الادارية تعلن عن مسابقة لتعيين خريجي حقوق 2017.. وتحدد المواعيد وأماكن التقديم

قصة موت 19 فردا من عائلة واحدة في حادث قطار مرعب.. تفاصيل

مقدمة نارية من محمد الباز عقب ظهوره علي قناة النهار.. فيديو

لأصحاب المعاشات.. كيف تستعلم عن العلاوات الخمس؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطريقة سهلة.. كيفية تحضير عمل شرائح اللحمة بالصويا صوص

أخطرها سرطان المعدة..ت عرف على أضرار تناول الماء المثلج بعد التمرين

لمرضى السكر وللحامل.. فوائد لا تعلمها عن تناول الخروب