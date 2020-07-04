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فن

بعد تنمرها على المحجبات.. الجمهور يبحث عن ميس حمدان

السبت 04/يوليه/2020 - 11:05 ص
ميس حمدان
ميس حمدان
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة ميس حمدان، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إتهامها بالتنمر على المحجبات.

وأثارت ميس حمدان ، حالة جدل واسعة؛ بسبب تنمرها على الفتيات المحجبات ذوات الأسنان غير المتناسقة، وهو الأمر الذى دفع عددا من متابعيها إلى توجيه الانتقادات إليها. 

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وظهرت ميس حمدان فى مقطع فيديو تجسد شخصية فتاة تدعى "سماح" محجبة، وتنتمي للطبقة الشعبية، وأسنانها غير متناسقة بـ "ضب"، معلقة: "سماح بادي مانى (من وحي خيالي).. الكاركتر زي اللي بنشوفهم في الافلام والمسلسلات والاسكتشات في السينما والتلفزيون والبرامج الفانتازيا الفكاهيه من وحي الخيال من قديم الازل.. الهدف منه رسم الابتسامه فقط وليس أي شيء تاني وان الشباب بيعاكس الحلوه والوحشه وكلهم متضررين.. فنانين كتار عرب واجانب عملو كاراكتارات فانتازيا كتير". 

بينما تلقت ميس حمدان عددا من التعليقات التى تنتقدها وتهاجمها على تنمرها من الفتيات المحجبات وأصحاب الأسنان غير المتناسقة، فقال أحد متابعيها: "ليه التنمر على الناس اللي اسنانها مش مظبوطة؟؟؟ لولا الفينيرز عليكم لكنا شفنا العجب فيكم يا ممثلين! (هو مش الفينيرز بس بصراحة دا فيلر و بوتكس و تاتو و ديرمابن ومايكروبليدنج و سليكون و بلاوي سودا لو بطلتوا تعملوها حتبقوا اقل كمان من اللي بتتريقوا عليهم)!". 
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