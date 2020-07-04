١١ قاعدة للإقامة بالمدينة الجامعية لطلاب جامعة القاهرة.. والفصل عقوبة المخالفين

حددت إدارة المدن الجامعية بجامعة القاهرة ، قواعد وشروط إجابة طلاب السنوات النهائية بها، خلال فترة الامتحانات، والتي تنطلق في ١٢ من يوليو الجاري، وهي كالتالي:









- يقتصر التسكين على الطلاب المقيمين في المدن هذا العام الجامعي.

- يسمح للطلاب بالسكن قبل بداية الامتحان ٤٨ ساعة فقط.



تسكين طالب واحد بكل غرفة لضمان أقصى درجات الاحتراز لمنع العدوى والحفاظ على سلامة الطلاب.

- يحظر ويمنع منع بًاتا حضور أي طالب أو طالبة في موعد قبل الموعد المحدد في الجدول المعلن للتسكين.

- لا يسمح بالتحرك داخل المدينة إلا بالكمامة.

- الكشف المبدئي على الطلاب للتأكد بعدم إصابتهم بفيروس كورونا.

- يحظر التجمعات نهائيا بداخل المدينة.

- الالتزام بالتباعد الاجتماعي في جميع الأماكن داخل المدينة.

- يُنصح الاهتمام والمداومة بغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون.

-عدم إلقاء أي مخلفات والاهتمام بالنظافة داخل الحجرات وفي الأماكن العامة.

- عدم السماح ببقاء بقايا الوجبة الساخنة في الغرفة لليوم التالي وسيتم مراجعة الحجرات دوريا حفاظا على صحة الطلاب.









وشددت إدارة المدن على أن أي طالب سيخالف هذه الإجراءات سيتم إنهاء إقامته فورا.









وأكدت الجامعة في بيان سابق أنه يتم تجهيز المدن الجامعية لاستقبال وتسكين طلاب الليسانس والبكالوريوس المغتربين للإقامة في المدن خلال فترة انعقاد الامتحانات، والتي تبدأ بالجامعة اعتبارًا من 11 يوليو وحتى 25 أغسطس، وسيتم التسكين اعتبارًا من يوم 8 يوليو المقبل، أي قبل بداية الامتحانات بيومين، وذلك لكل كلية على حدة.







وقال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن رئيس الجامعة وجه بتقديم وجبات جافة وطازجة ويختار منهما الطالب حسب رغبته، كما وجه بتوفير الرعاية الطبية الفائقة للطلاب، واتخاذ أعلى التدابير الاحترازية لمنع العدوى والحفاظ على سلامة الطلبة، مؤكدًا أن الطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات لهذا الفصل الدراسي نظرًا للظروف الراهنة سيتم تسكينهم في شهر سبتمبر أثناء امتحانات الدور الثاني.









وقال الدكتور علم الدين، إن رئيس الجامعة وجه بأن يكون كل طالب في غرفة منفصلة، ومراعاة أقصى درجات الاحتراز الممكنة للحفاظ على سلامة الطلاب والأساتذة والعاملين في المرتبة الأولى وفوق أي اعتبار واتخاذ الإجراءات الصارمة والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا في إدارة الجامعة لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية.







