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مرأة

بالأسود الشفاف.. شاهد شمس الكويتية بإطلالة تبرز رشاقتها بعد خسارة وزنها

السبت 04/يوليه/2020 - 12:46 م
شمس الكويتية
شمس الكويتية
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آية التيجي
نشرت المطربة شمس الكويتية صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة كلاسيكية جذابة تبرز رشاقتها بعد خسارة الوزن الزائد، وهو ما دفع متابعيها إلى كتابة رأيهم في إطلالتها عبر التعليقات.

وعلقت شمس الكويتية على صورتها موجهة كلامها لمتابعيها، وقالت ‏"‏ستبقى دائما وأبدًا الجزء الأجمل في قلبي".


وارتدت شمس الكويتية فستانًا باللون الأسود الطويل من القطيفة ممزوجًا بقطع من الدانتيل الشفاف بأكمام وذيل طويلين، وهو ما أبرز من رشاقتها وأناقتها بشكل كبير.

وظهرت شمس الكويتية بشعر منسدل عبر وجهها بشكل انسيابي وناعم، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

وأكملت شمس الكويتية إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، والتي تناسب مع تفاصيل إطلالتها واكسبتها رقة وجمال.

ولم تتكلف شمس الكويتية في ارتداء الإكسسوارات أو اختيار المكياج؛ حيث اكتفت بإرتداء خاتم بسيط باللون السيلفر على يديها.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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