بالأسود الشفاف.. شاهد شمس الكويتية بإطلالة تبرز رشاقتها بعد خسارة وزنها



وأكملت شمس الكويتية إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، والتي تناسب مع تفاصيل إطلالتها واكسبتها رقة وجمال.



ولم تتكلف شمس الكويتية في ارتداء

الإكسسوارات أو اختيار المكياج؛ حيث اكتفت بإرتداء خاتم بسيط باللون السيلفر على يديها.