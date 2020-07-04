شاهد..جولة لنقابة المرشدين السياحيين بالمناطق الأثرية بالأقصر

نظمت نقابة المرشدين السياحيين بمحافظة الأقصر اليوم السبت، جولة ميدانية للمعالم الأثرية احتفالا ببدء استقبال الوفود السياحية بالمناطق الأثرية وذلك عقب قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مديولى بالتعايش مع فيروس كورونا وفتح المناطق الأثرية بالتدريج.
وقال "مصطفى رفاعي" نقيب المرشدين إن الجولة بدأت من معبد الأقصر وبحضور كافة أعضاء النقابة بهدف الاستعداد وتشجيع الحركة السياحية ومناقشة ضوابط التعامل مع الزائرين في ظل اجراءات الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وناشد أعضاء النقابة كافة السائحين والمواطنون بزيارة الأقصر دون قلق مشيدين بجهود الدولة ووزارة الأثار في إعادة الحركة السياحية بعد توقف دام لأكثر من أربعة أشهر.
وكان قد أعلن الدكتور مصطفى الصغير مدير عام اثار الكرنك، ان وزارة السياحة والاثار قررت افتتاح اربع مناطق اثرية للزائرين وسط اجراءات احترازية مكثفة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد – 19 .
وأوضح ان المناطق الاثرية التى تقرر فتحها هى البر الغربي بمنطقة القرنة الاثرية ، معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري ومقابر وادى الملوك والبر الشرقي سوف يتم فتح متحف الأقصر ومعبد الكرنك.
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الجدير بالذكر بأن هذه المناطق الاثرية يتم بصفة مستمرة بتعقيمها وتطهير وذلك بمناطق مركز الزوار ودورات المياة والمقار الادراية وجارى وضع بوابات تعقيم امام كل منطقة وذلك قبيل إعادة فتح المناطق الاثرية مع المحافظة على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية .