مناقشة 64 اقتراحًا برغبة في لجنة الشكاوى بالبرلمان.. غدًا

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلي، غدًا الأحد، 64 اقتراحًا برغبة لعدد كبير من أعضاء اللجان النوعية حول مشكلات دوائرهم.





تبدأ اللجنة اجتماعها بمناقشة اقتراح برغبة المقدم من السيد النائب خالد حنفي، بشأن تخصيص نسبة5% من المبالغ المعتمدة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الأشخاص ذوى الاعاقة، واقتراح برغبة مقدم من النائب جابر الطويقي، بشأن إنشاء بعض المشروعات العامة على الأرض المملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي بمجلس قروي أولاد سالم بحرى – مركز دار السالم – محافظة سوهاج، بالاضافة الى اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد العوضي، بشأن إنشاء مبنى للتأمينات بحوض البركة بمدينة السنبلاوين- محافظة الدقهلية، واقترحا مقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن تخصيص جزء من الأرض المملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي بمؤسسة الزكاة بحي المرج محافظة القاهرة إنشاء مجمع مدارس.





كما تتم مناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائبين أحمد الشريف، أحمد خليل خير هلال، بشأن إنشاء مبنى للشئون الاجتماعية بمنطقة العامرية محافظة الإسكندرية، واقتراحان برغبة المقدمان من النائب سمير رشاد أبو طالب، الأول بشأن تقسيم إدارة الشئون الاجتماعية بمركز سمالوط – محافظة المنيا إلى إدارتين شرق وغرب، والثاني بشأن إنشاء مندوبية بقرى الجزائر، والتوفيقية والغمايشة، دفش- مجلس قروى قلوصنا – محافظة المنيا، وتناقش أيضا اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد سليم عسكر، بشأن إنشاء وحدتين للشئون الاجتماعية، وذلك بقريتي الجمالية وجزيرة مطيرة – مركز قوص- محافظة قنا، واقتراح برغبة المقدم من النائب علي أبو دولة، بشأن تطبيق نظام الخدمات المتبادلة في الوحدة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية بمكتب الوحدة المحلية لمركز الفشن- محافظة بنى سويف، كما تناقش اللجنة أيضا اقتراح برغبة مقدم من النائب ممتاز دسوقي، بشأن إنشاء مبنى للتأمينات لقطاع الأعمال العام والخاص- مركز ومدينة صدفا- محافظة أسيوط.





واضافة إلى ما سبق تناقش اللجنة اقتراحا برغبة مقدم من النائب محمد عيد عبدالجواد، بشأن إنشاء فرع لبنك ناصر – مركز ومدينة ديروط- محافظة أسيوط، واقتراحا برغبة مقدم من النائب برديس سيف الدين، بشأن تعويض أهالي قرية الراشدة عن أضرار الحريق الذي شب بنجيل القرية – محافظة الوادي الجديد، واقتراح برغبة مقدم من النائب سيد أحمد محمد سيد أحمد، بشأن زيادة عدد السيارات بكل خط سير لسيارات الأجرة بمركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ.





وتناقش اللجنة أيضا اقتراح برغبة المقدم من النائب نور الدين عبدالرزاق، بشأن شراء عبارة نهرية بقرية السكساكة بمدينة طما – محافظة سوهاج، واقتراح برغبة مقدم من السيد النائب بسام فليفل، بشأن رصف مدخل عزبة الأقطان وعزبة شاهين ورصف مدخل أفنيش واستكمال رصف طريق مقابر أفنيش درين - مركز نبروه- محافظة الدقهلية، واقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد همام، بشأن استكمال رصف الشوارع بمدينة السنبلاوين- محافظة الدقهلية، واقتراح برغبة مقدم من النائب مجدى سعد مرشد، بشأن استكمال رصف طريق فاقوس- عمار بطول 10كم – محافظة الشرقية، وأيضا اقتراحا برغبة مقدم من النائب رمضان سرحان، بشأن تحويل قريتي رابعة ورمانة - مركز بئر

العبد محافظة شمال سيناء إلى مدينة، واقتراحا برغبة مقدم من النائب سليمان العميري، بشأن إنشاء وحدة محلية بمنطقة أبو غليلة لتضم التجمعات السكنية بمحافظة مطروح، واقتراح برغبة مقدم من النائبين محمد رشاد، أحمد العرجاوي، بشأن إنشاء سوق للخضار والفاكهة بمدينة أبو حمص – محافظة البحيرة.





وفي سياق متصل تناقش اللجنة يوم الاثنين المقبل، اقتراح برغبة المقدم من النائب مصطفى الطلخاوي، بشأن إنشاء فرع لمصلحة الجوازات والهجرة بالدخيلة – محافظة الإسكندرية، واقتراحا آخر برغبة مقدم من النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء سجل مدنى بقرية الطيبة – مركز نبروه–محافظة الدقهلية، واقتراحا برغبة المقدم من السيد النائب أحمد العوضي، بشأن تطوير وحدة مرور السنبلاوين-محافظة الدقهلية، واقتراحا برغبة مقدم من النائب وحيد قرقر، بشأن تدعيم وتزويد منظومة الحماية المدنية من إطفاء وإنقاذ بمركزي بلقاس والستاموني – محافظة الدقهلية.



